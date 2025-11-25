Ce este MORI

Informații de preț pentru MORI

Tokenomie pentru MORI COIN (MORI) Descoperă informații cheie despre MORI COIN (MORI), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Tokenomie și analiză de preț pentru MORI COIN (MORI) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru MORI COIN (MORI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 14.29M $ 14.29M $ 14.29M Ofertă totală: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Ofertă aflată în circulație: $ 800.01M $ 800.01M $ 800.01M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 17.86M $ 17.86M $ 17.86M Maxim dintotdeauna: $ 0.23 $ 0.23 $ 0.23 Minim dintotdeauna: $ 0.01672983602167047 $ 0.01672983602167047 $ 0.01672983602167047 Preț curent: $ 0.01786 $ 0.01786 $ 0.01786 Află mai mult despre prețul tokenului MORI COIN (MORI) Cumpără MORI acum!

Informații despre MORI COIN (MORI) The meme coin of Professor Moriarty. The ultimate villain and genius of the internet. The meme coin of Professor Moriarty. The ultimate villain and genius of the internet. Pagină de internet oficială: https://morico.in/ Explorator de blocuri: https://solscan.io/token/8ZHE4ow1a2jjxuoMfyExuNamQNALv5ekZhsBn5nMDf5e

Tokenomie pentru MORI COIN (MORI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru MORI COIN (MORI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri MORI care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri MORI care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru MORI, explorează prețul în direct al tokenului MORI!

Cum se cumpără MORI Te interesează să adaugi MORI COIN (MORI) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru MORI, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra MORI pe MEXC! Istoric de preț pentru MORI COIN (MORI) Analiza istoricului de preț pentru MORI ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru MORI! Predicție de preț pentru MORI Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta MORI? Pagina noastră de predicție de preț pentru MORI combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul MORI!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!