BursăDEX+
Cumpără cryptoPiețeSpotFutures500XEarnEvenimente
Mai mult
Flip Fest
Prețul în timp real pentru MORI COIN astăzi este 0.03212 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru MORI în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru MORI pe MEXC acum.Prețul în timp real pentru MORI COIN astăzi este 0.03212 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru MORI în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru MORI pe MEXC acum.

Mai multe despre MORI

Informații de preț pentru MORI

Ce este MORI

Pagina oficială pentru MORI

Tokenomie pentru MORI

Prognoza prețurilor pentru MORI

Istoric MORI

Ghid de cumpărare MORI

Convertor valutar MORI în fiduciar

MORI Spot

Contracte la termenMORI USDT-M

Pre-piață

Earn

Airdrop+

Știri

Blog

Învață

Logo MORI COIN

Pret MORI COIN (MORI)

Preț în timp real pentru 1 MORI în USD:

$0.03212
$0.03212$0.03212
-0.03%1D
USD
MORI COIN (MORI) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 00:03:38 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru MORI COIN (MORI) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0.03162
$ 0.03162$ 0.03162
Minim 24 h
$ 0.03858
$ 0.03858$ 0.03858
Maxim 24 h

$ 0.03162
$ 0.03162$ 0.03162

$ 0.03858
$ 0.03858$ 0.03858

$ 0.20062000753120068
$ 0.20062000753120068$ 0.20062000753120068

$ 0.02241657164171012
$ 0.02241657164171012$ 0.02241657164171012

-8.42%

-0.03%

-7.15%

-7.15%

Prețul în timp real pentru MORI COIN (MORI) este $ 0.03212. În ultimele 24 de ore, tokenul MORI a fost tranzacționat între un minim de $ 0.03162 și un maxim de $ 0.03858, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru MORI este $ 0.20062000753120068, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.02241657164171012.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, MORI s-a modificat cu -8.42% în decursul ultimei ore, cu -0.03% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -7.15% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața MORI COIN (MORI)

No.678

$ 25.70M
$ 25.70M$ 25.70M

$ 252.26K
$ 252.26K$ 252.26K

$ 32.12M
$ 32.12M$ 32.12M

800.01M
800.01M 800.01M

999,999,999
999,999,999 999,999,999

999,998,186
999,998,186 999,998,186

80.00%

SOL

Capitalizarea de piață actuală pentru MORI COIN este $ 25.70M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 252.26K. Oferta aflată în circulație pentru MORI este 800.01M, cu o ofertă totală de 999998186. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 32.12M.

Istoric de preț pentru MORI COIN (MORI) USD

Urmărește modificările de preț pentru MORI COIN pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ -0.0000096-0.03%
30 de zile$ -0.0052-13.94%
60 de zile$ -0.00782-19.58%
90 de zile$ -0.03395-51.39%
Modificare de preț astăzi pentru MORI COIN

Astăzi, MORI a înregistrat o modificare de $ -0.0000096 (-0.03%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru MORI COIN

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.0052 (-13.94%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru MORI COIN

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, MORI a văzut o modificare de $ -0.00782 (-19.58%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru MORI COIN

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.03395 (-51.39%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru MORI COIN (MORI)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru MORI COIN.

Ce este MORI COIN (MORI)

The meme coin of Professor Moriarty. The ultimate villain and genius of the internet.

Tokenul MORI COIN este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile MORI COIN. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru MORI pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre MORI COIN pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare MORI COIN fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru MORI COIN (USD)

Ce valoare va avea MORI COIN (MORI) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale MORI COIN (MORI) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru MORI COIN.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru MORI COIN!

Tokenomie pentru MORI COIN (MORI)

Înțelegerea tokenomică a MORI COIN (MORI) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru MORI!

Cum se cumpără MORI COIN (MORI)

Vrei să știi cum să cumperi MORI COIN? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra MORI COIN cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

MORI în monede locale

1 MORI COIN(MORI) în VND
845.2378
1 MORI COIN(MORI) în AUD
A$0.0494648
1 MORI COIN(MORI) în GBP
0.0244112
1 MORI COIN(MORI) în EUR
0.0276232
1 MORI COIN(MORI) în USD
$0.03212
1 MORI COIN(MORI) în MYR
RM0.1342616
1 MORI COIN(MORI) în TRY
1.3528944
1 MORI COIN(MORI) în JPY
¥4.91436
1 MORI COIN(MORI) în ARS
ARS$46.6180044
1 MORI COIN(MORI) în RUB
2.6068592
1 MORI COIN(MORI) în INR
2.847438
1 MORI COIN(MORI) în IDR
Rp535.3331192
1 MORI COIN(MORI) în PHP
1.8937952
1 MORI COIN(MORI) în EGP
￡E.1.5189548
1 MORI COIN(MORI) în BRL
R$0.1721632
1 MORI COIN(MORI) în CAD
C$0.0452892
1 MORI COIN(MORI) în BDT
3.9189612
1 MORI COIN(MORI) în NGN
46.2155408
1 MORI COIN(MORI) în COP
$122.5952948
1 MORI COIN(MORI) în ZAR
R.0.558888
1 MORI COIN(MORI) în UAH
1.3509672
1 MORI COIN(MORI) în TZS
T.Sh.78.91884
1 MORI COIN(MORI) în VES
Bs7.16276
1 MORI COIN(MORI) în CLP
$30.28916
1 MORI COIN(MORI) în PKR
Rs9.0783968
1 MORI COIN(MORI) în KZT
16.8960836
1 MORI COIN(MORI) în THB
฿1.0413304
1 MORI COIN(MORI) în TWD
NT$0.9953988
1 MORI COIN(MORI) în AED
د.إ0.1178804
1 MORI COIN(MORI) în CHF
Fr0.025696
1 MORI COIN(MORI) în HKD
HK$0.2495724
1 MORI COIN(MORI) în AMD
֏12.282688
1 MORI COIN(MORI) în MAD
.د.م0.2990372
1 MORI COIN(MORI) în MXN
$0.599038
1 MORI COIN(MORI) în SAR
ريال0.12045
1 MORI COIN(MORI) în ETB
Br4.9300988
1 MORI COIN(MORI) în KES
KSh4.1479768
1 MORI COIN(MORI) în JOD
د.أ0.02277308
1 MORI COIN(MORI) în PLN
0.1182016
1 MORI COIN(MORI) în RON
лв0.141328
1 MORI COIN(MORI) în SEK
kr0.3080308
1 MORI COIN(MORI) în BGN
лв0.0542828
1 MORI COIN(MORI) în HUF
Ft10.7602
1 MORI COIN(MORI) în CZK
0.6774108
1 MORI COIN(MORI) în KWD
د.ك0.00986084
1 MORI COIN(MORI) în ILS
0.1050324
1 MORI COIN(MORI) în BOB
Bs0.221628
1 MORI COIN(MORI) în AZN
0.054604
1 MORI COIN(MORI) în TJS
SM0.2961464
1 MORI COIN(MORI) în GEL
0.0870452
1 MORI COIN(MORI) în AOA
Kz29.306288
1 MORI COIN(MORI) în BHD
.د.ب0.01207712
1 MORI COIN(MORI) în BMD
$0.03212
1 MORI COIN(MORI) în DKK
kr0.2078164
1 MORI COIN(MORI) în HNL
L0.8441136
1 MORI COIN(MORI) în MUR
1.47752
1 MORI COIN(MORI) în NAD
$0.5579244
1 MORI COIN(MORI) în NOK
kr0.3282664
1 MORI COIN(MORI) în NZD
$0.0568524
1 MORI COIN(MORI) în PAB
B/.0.03212
1 MORI COIN(MORI) în PGK
K0.1371524
1 MORI COIN(MORI) în QAR
ر.ق0.1169168
1 MORI COIN(MORI) în RSD
дин.3.2640344
1 MORI COIN(MORI) în UZS
soʻm382.3808912
1 MORI COIN(MORI) în ALL
L2.6939044
1 MORI COIN(MORI) în ANG
ƒ0.0574948
1 MORI COIN(MORI) în AWG
ƒ0.057816
1 MORI COIN(MORI) în BBD
$0.06424
1 MORI COIN(MORI) în BAM
KM0.0542828
1 MORI COIN(MORI) în BIF
Fr94.72188
1 MORI COIN(MORI) în BND
$0.041756
1 MORI COIN(MORI) în BSD
$0.03212
1 MORI COIN(MORI) în JMD
$5.150442
1 MORI COIN(MORI) în KHR
128.9958472
1 MORI COIN(MORI) în KMF
Fr13.68312
1 MORI COIN(MORI) în LAK
698.2608556
1 MORI COIN(MORI) în LKR
රු9.7924244
1 MORI COIN(MORI) în MDL
L0.5495732
1 MORI COIN(MORI) în MGA
Ar144.68454
1 MORI COIN(MORI) în MOP
P0.25696
1 MORI COIN(MORI) în MVR
0.494648
1 MORI COIN(MORI) în MWK
MK55.667172
1 MORI COIN(MORI) în MZN
MT2.054074
1 MORI COIN(MORI) în NPR
रु4.551404
1 MORI COIN(MORI) în PYG
227.79504
1 MORI COIN(MORI) în RWF
Fr46.67036
1 MORI COIN(MORI) în SBD
$0.2640264
1 MORI COIN(MORI) în SCR
0.4413288
1 MORI COIN(MORI) în SRD
$1.23662
1 MORI COIN(MORI) în SVC
$0.2807288
1 MORI COIN(MORI) în SZL
L0.557282
1 MORI COIN(MORI) în TMT
m0.11242
1 MORI COIN(MORI) în TND
د.ت0.09504308
1 MORI COIN(MORI) în TTD
$0.2174524
1 MORI COIN(MORI) în UGX
Sh112.29152
1 MORI COIN(MORI) în XAF
Fr18.24416
1 MORI COIN(MORI) în XCD
$0.086724
1 MORI COIN(MORI) în XOF
Fr18.24416
1 MORI COIN(MORI) în XPF
Fr3.30836
1 MORI COIN(MORI) în BWP
P0.432014
1 MORI COIN(MORI) în BZD
$0.0645612
1 MORI COIN(MORI) în CVE
$3.0732416
1 MORI COIN(MORI) în DJF
Fr5.71736
1 MORI COIN(MORI) în DOP
$2.0659584
1 MORI COIN(MORI) în DZD
د.ج4.198084
1 MORI COIN(MORI) în FJD
$0.0732336
1 MORI COIN(MORI) în GNF
Fr279.2834
1 MORI COIN(MORI) în GTQ
Q0.2460392
1 MORI COIN(MORI) în GYD
$6.7182192
1 MORI COIN(MORI) în ISK
kr4.04712

Resursă MORI COIN

Pentru o înțelegere mai aprofundată a MORI COIN, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Pagina web MORI COIN oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre MORI COIN

Cât valorează MORI COIN (MORI) astăzi?
Prețul pe viu pentru MORI în USD este 0.03212 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru MORI în USD?
Prețul actual pentru MORI la USD este $ 0.03212. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru MORI COIN?
Capitalizarea de piață pentru MORI este $ 25.70M USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru MORI?
Ofertă aflată în circulație pentru MORI este 800.01M USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru MORI?
MORI a obținut un preț ATH de 0.20062000753120068 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru MORI?
MORI a avut un preț ATL de 0.02241657164171012 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru MORI?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru MORI este $ 252.26K USD.
Va crește MORI în acest an?
MORI ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru MORI pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 00:03:38 (UTC+8)

Actualizări importante din industrie pentru MORI COIN (MORI)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Știri populare

Cum sunt impozitate criptomonedele în România

November 6, 2025

De ce atâția oameni continuă să piardă bani în timpul unei creșteri a pieței?

October 6, 2025

Ascensiunea rețelelor Bitcoin Layer 2: Înțelegerea tehnologiei care transformă viitorul Bitcoin în 2025

October 6, 2025
Vezi mai multe

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

Calculator MORI în USD

Sumă

MORI
MORI
USD
USD

1 MORI = 0.03212 USD

Tranzacționează MORI

MORI/USDT
$0.03212
$0.03212$0.03212
-0.03%

Alătură-te MEXC astăzi

Comision Maker spot --, comision Taker spot --
Comision Maker contracte la termen --, comision Taker contracte la termen --

ÎN TENDINȚE

Criptomonedele care sunt în prezent în tendințe și care atrag o atenție semnificativă pe piață

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$102,097.92
$102,097.92$102,097.92

+0.08%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,313.37
$3,313.37$3,313.37

+0.40%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.37
$156.37$156.37

+0.28%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0002
$1.0002$1.0002

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,480.81
$1,480.81$1,480.81

0.00%

TOP volum

Criptomonedele cu cel mai mare volum de tranzacționare

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$102,097.92
$102,097.92$102,097.92

+0.08%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,313.37
$3,313.37$3,313.37

+0.40%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2401
$2.2401$2.2401

+0.25%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.37
$156.37$156.37

+0.28%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0139
$1.0139$1.0139

-0.21%

Nou adăugat

Criptomonede recent listate care sunt disponibile pentru tranzacționare

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$31.38
$31.38$31.38

+109.20%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1323
$0.1323$0.1323

+164.60%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0004369
$0.0004369$0.0004369

+191.26%

Câștigători de top

Cele mai importante pompări cripto de astăzi

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.039975
$0.039975$0.039975

+3,897.50%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.484
$4.484$4.484

+348.40%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1323
$0.1323$0.1323

+164.60%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000002236
$0.000002236$0.000002236

+104.94%

Logo LuckyMeme

LuckyMeme

LUCKY

$0.00000000003200
$0.00000000003200$0.00000000003200

+107.52%