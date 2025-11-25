Ce este MNTX

Tokenomie și analiză de preț pentru Minutes Networ (MNTX) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Minutes Networ (MNTX), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 9.43M Ofertă totală: $ 79.94M Ofertă aflată în circulație: $ 77.67M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 60.70M Maxim dintotdeauna: $ 0.455 Minim dintotdeauna: $ 0.0926428828786598 Preț curent: $ 0.1214

Informații despre Minutes Networ (MNTX) Minutes Network Token is transforming global telecoms. MNTx DePIN Nodes route voice traffic, cut costs & open access to a $250B industry. Minutes Network Token is transforming global telecoms. MNTx DePIN Nodes route voice traffic, cut costs & open access to a $250B industry. Pagină de internet oficială: https://minutesnetworktoken.io/ Carte albă: https://minutesnetworktoken.io/documents/Minutes-Network-Token-Whitepaper.pdf Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x5c697fee285b513711a816018dbb34dc0cfc4875

Tokenomie pentru Minutes Networ (MNTX): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Minutes Networ (MNTX) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri MNTX care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri MNTX care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru MNTX, explorează prețul în direct al tokenului MNTX!

Cum se cumpără MNTX Te interesează să adaugi Minutes Networ (MNTX) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru MNTX, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra MNTX pe MEXC! Istoric de preț pentru Minutes Networ (MNTX) Analiza istoricului de preț pentru MNTX ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru MNTX! Predicție de preț pentru MNTX Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta MNTX? Pagina noastră de predicție de preț pentru MNTX combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul MNTX!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor

