Prețul în timp real pentru Minutes Networ astăzi este 0.122 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru MNTX în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru MNTX pe MEXC acum.

Mai multe despre MNTX

Informații de preț pentru MNTX

Ce este MNTX

Carte albă pentru MNTX

Pagina oficială pentru MNTX

Tokenomie pentru MNTX

Prognoza prețurilor pentru MNTX

Istoric MNTX

Ghid de cumpărare MNTX

Convertor valutar MNTX în fiduciar

MNTX Spot

Pre-piață

Earn

Airdrop+

Știri

Blog

Învață

Logo Minutes Networ

Pret Minutes Networ (MNTX)

Preț în timp real pentru 1 MNTX în USD:

$0.122
$0.122$0.122
0.00%1D
USD
Minutes Networ (MNTX) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 00:03:00 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru Minutes Networ (MNTX) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0.1203
$ 0.1203$ 0.1203
Minim 24 h
$ 0.1529
$ 0.1529$ 0.1529
Maxim 24 h

$ 0.1203
$ 0.1203$ 0.1203

$ 0.1529
$ 0.1529$ 0.1529

$ 0.5035847309180984
$ 0.5035847309180984$ 0.5035847309180984

$ 0.12356632139260672
$ 0.12356632139260672$ 0.12356632139260672

0.00%

0.00%

-34.52%

-34.52%

Prețul în timp real pentru Minutes Networ (MNTX) este $ 0.122. În ultimele 24 de ore, tokenul MNTX a fost tranzacționat între un minim de $ 0.1203 și un maxim de $ 0.1529, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru MNTX este $ 0.5035847309180984, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.12356632139260672.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, MNTX s-a modificat cu 0.00% în decursul ultimei ore, cu 0.00% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -34.52% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Minutes Networ (MNTX)

No.1055

$ 9.48M
$ 9.48M$ 9.48M

$ 471.96
$ 471.96$ 471.96

$ 61.00M
$ 61.00M$ 61.00M

77.67M
77.67M 77.67M

500,000,000
500,000,000 500,000,000

79,786,825.02592564
79,786,825.02592564 79,786,825.02592564

15.53%

ETH

Capitalizarea de piață actuală pentru Minutes Networ este $ 9.48M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 471.96. Oferta aflată în circulație pentru MNTX este 77.67M, cu o ofertă totală de 79786825.02592564. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 61.00M.

Istoric de preț pentru Minutes Networ (MNTX) USD

Urmărește modificările de preț pentru Minutes Networ pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ 00.00%
30 de zile$ -0.0828-40.43%
60 de zile$ -0.1947-61.48%
90 de zile$ -0.2438-66.65%
Modificare de preț astăzi pentru Minutes Networ

Astăzi, MNTX a înregistrat o modificare de $ 0 (0.00%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru Minutes Networ

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.0828 (-40.43%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru Minutes Networ

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, MNTX a văzut o modificare de $ -0.1947 (-61.48%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru Minutes Networ

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.2438 (-66.65%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru Minutes Networ (MNTX)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru Minutes Networ.

Ce este Minutes Networ (MNTX)

Minutes Network Token is transforming global telecoms. MNTx DePIN Nodes route voice traffic, cut costs & open access to a $250B industry.

Tokenul Minutes Networ este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile Minutes Networ. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru MNTX pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre Minutes Networ pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare Minutes Networ fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru Minutes Networ (USD)

Ce valoare va avea Minutes Networ (MNTX) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Minutes Networ (MNTX) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Minutes Networ.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Minutes Networ!

Tokenomie pentru Minutes Networ (MNTX)

Înțelegerea tokenomică a Minutes Networ (MNTX) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru MNTX!

Cum se cumpără Minutes Networ (MNTX)

Vrei să știi cum să cumperi Minutes Networ? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra Minutes Networ cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

MNTX în monede locale

1 Minutes Networ(MNTX) în VND
3,210.43
1 Minutes Networ(MNTX) în AUD
A$0.18788
1 Minutes Networ(MNTX) în GBP
0.09272
1 Minutes Networ(MNTX) în EUR
0.10492
1 Minutes Networ(MNTX) în USD
$0.122
1 Minutes Networ(MNTX) în MYR
RM0.50996
1 Minutes Networ(MNTX) în TRY
5.13864
1 Minutes Networ(MNTX) în JPY
¥18.666
1 Minutes Networ(MNTX) în ARS
ARS$177.06714
1 Minutes Networ(MNTX) în RUB
9.90152
1 Minutes Networ(MNTX) în INR
10.8153
1 Minutes Networ(MNTX) în IDR
Rp2,033.33252
1 Minutes Networ(MNTX) în PHP
7.19312
1 Minutes Networ(MNTX) în EGP
￡E.5.76938
1 Minutes Networ(MNTX) în BRL
R$0.65392
1 Minutes Networ(MNTX) în CAD
C$0.17202
1 Minutes Networ(MNTX) în BDT
14.88522
1 Minutes Networ(MNTX) în NGN
175.53848
1 Minutes Networ(MNTX) în COP
$465.64838
1 Minutes Networ(MNTX) în ZAR
R.2.1228
1 Minutes Networ(MNTX) în UAH
5.13132
1 Minutes Networ(MNTX) în TZS
T.Sh.299.754
1 Minutes Networ(MNTX) în VES
Bs27.206
1 Minutes Networ(MNTX) în CLP
$115.046
1 Minutes Networ(MNTX) în PKR
Rs34.48208
1 Minutes Networ(MNTX) în KZT
64.17566
1 Minutes Networ(MNTX) în THB
฿3.95524
1 Minutes Networ(MNTX) în TWD
NT$3.78078
1 Minutes Networ(MNTX) în AED
د.إ0.44774
1 Minutes Networ(MNTX) în CHF
Fr0.0976
1 Minutes Networ(MNTX) în HKD
HK$0.94794
1 Minutes Networ(MNTX) în AMD
֏46.6528
1 Minutes Networ(MNTX) în MAD
.د.م1.13582
1 Minutes Networ(MNTX) în MXN
$2.2753
1 Minutes Networ(MNTX) în SAR
ريال0.4575
1 Minutes Networ(MNTX) în ETB
Br18.72578
1 Minutes Networ(MNTX) în KES
KSh15.75508
1 Minutes Networ(MNTX) în JOD
د.أ0.086498
1 Minutes Networ(MNTX) în PLN
0.44896
1 Minutes Networ(MNTX) în RON
лв0.5368
1 Minutes Networ(MNTX) în SEK
kr1.16998
1 Minutes Networ(MNTX) în BGN
лв0.20618
1 Minutes Networ(MNTX) în HUF
Ft40.87
1 Minutes Networ(MNTX) în CZK
2.57298
1 Minutes Networ(MNTX) în KWD
د.ك0.037454
1 Minutes Networ(MNTX) în ILS
0.39894
1 Minutes Networ(MNTX) în BOB
Bs0.8418
1 Minutes Networ(MNTX) în AZN
0.2074
1 Minutes Networ(MNTX) în TJS
SM1.12484
1 Minutes Networ(MNTX) în GEL
0.33062
1 Minutes Networ(MNTX) în AOA
Kz111.3128
1 Minutes Networ(MNTX) în BHD
.د.ب0.045872
1 Minutes Networ(MNTX) în BMD
$0.122
1 Minutes Networ(MNTX) în DKK
kr0.78934
1 Minutes Networ(MNTX) în HNL
L3.20616
1 Minutes Networ(MNTX) în MUR
5.612
1 Minutes Networ(MNTX) în NAD
$2.11914
1 Minutes Networ(MNTX) în NOK
kr1.24684
1 Minutes Networ(MNTX) în NZD
$0.21594
1 Minutes Networ(MNTX) în PAB
B/.0.122
1 Minutes Networ(MNTX) în PGK
K0.52094
1 Minutes Networ(MNTX) în QAR
ر.ق0.44408
1 Minutes Networ(MNTX) în RSD
дин.12.39764
1 Minutes Networ(MNTX) în UZS
soʻm1,452.38072
1 Minutes Networ(MNTX) în ALL
L10.23214
1 Minutes Networ(MNTX) în ANG
ƒ0.21838
1 Minutes Networ(MNTX) în AWG
ƒ0.2196
1 Minutes Networ(MNTX) în BBD
$0.244
1 Minutes Networ(MNTX) în BAM
KM0.20618
1 Minutes Networ(MNTX) în BIF
Fr359.778
1 Minutes Networ(MNTX) în BND
$0.1586
1 Minutes Networ(MNTX) în BSD
$0.122
1 Minutes Networ(MNTX) în JMD
$19.5627
1 Minutes Networ(MNTX) în KHR
489.95932
1 Minutes Networ(MNTX) în KMF
Fr51.972
1 Minutes Networ(MNTX) în LAK
2,652.17386
1 Minutes Networ(MNTX) în LKR
රු37.19414
1 Minutes Networ(MNTX) în MDL
L2.08742
1 Minutes Networ(MNTX) în MGA
Ar549.549
1 Minutes Networ(MNTX) în MOP
P0.976
1 Minutes Networ(MNTX) în MVR
1.8788
1 Minutes Networ(MNTX) în MWK
MK211.4382
1 Minutes Networ(MNTX) în MZN
MT7.8019
1 Minutes Networ(MNTX) în NPR
रु17.2874
1 Minutes Networ(MNTX) în PYG
865.224
1 Minutes Networ(MNTX) în RWF
Fr177.266
1 Minutes Networ(MNTX) în SBD
$1.00284
1 Minutes Networ(MNTX) în SCR
1.67628
1 Minutes Networ(MNTX) în SRD
$4.697
1 Minutes Networ(MNTX) în SVC
$1.06628
1 Minutes Networ(MNTX) în SZL
L2.1167
1 Minutes Networ(MNTX) în TMT
m0.427
1 Minutes Networ(MNTX) în TND
د.ت0.360998
1 Minutes Networ(MNTX) în TTD
$0.82594
1 Minutes Networ(MNTX) în UGX
Sh426.512
1 Minutes Networ(MNTX) în XAF
Fr69.296
1 Minutes Networ(MNTX) în XCD
$0.3294
1 Minutes Networ(MNTX) în XOF
Fr69.296
1 Minutes Networ(MNTX) în XPF
Fr12.566
1 Minutes Networ(MNTX) în BWP
P1.6409
1 Minutes Networ(MNTX) în BZD
$0.24522
1 Minutes Networ(MNTX) în CVE
$11.67296
1 Minutes Networ(MNTX) în DJF
Fr21.716
1 Minutes Networ(MNTX) în DOP
$7.84704
1 Minutes Networ(MNTX) în DZD
د.ج15.9454
1 Minutes Networ(MNTX) în FJD
$0.27816
1 Minutes Networ(MNTX) în GNF
Fr1,060.79
1 Minutes Networ(MNTX) în GTQ
Q0.93452
1 Minutes Networ(MNTX) în GYD
$25.51752
1 Minutes Networ(MNTX) în ISK
kr15.372

Resursă Minutes Networ

Pentru o înțelegere mai aprofundată a Minutes Networ, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Carte albă
Pagina web Minutes Networ oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre Minutes Networ

Cât valorează Minutes Networ (MNTX) astăzi?
Prețul pe viu pentru MNTX în USD este 0.122 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru MNTX în USD?
Prețul actual pentru MNTX la USD este $ 0.122. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru Minutes Networ?
Capitalizarea de piață pentru MNTX este $ 9.48M USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru MNTX?
Ofertă aflată în circulație pentru MNTX este 77.67M USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru MNTX?
MNTX a obținut un preț ATH de 0.5035847309180984 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru MNTX?
MNTX a avut un preț ATL de 0.12356632139260672 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru MNTX?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru MNTX este $ 471.96 USD.
Va crește MNTX în acest an?
MNTX ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru MNTX pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 00:03:00 (UTC+8)

Actualizări importante din industrie pentru Minutes Networ (MNTX)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Știri populare

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

Calculator MNTX în USD

Sumă

MNTX
MNTX
USD
USD

1 MNTX = 0.122 USD

Tranzacționează MNTX

MNTX/USDT
$0.122
$0.122$0.122
0.00%

