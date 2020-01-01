Tokenomie pentru Minati Coin (MNTC) Descoperă informații cheie despre Minati Coin (MNTC), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Minati Coin (MNTC) Minati is a leading digital currency platform, combining DeFi, AI, and blockchain to revolutionize finance. We create a transparent, secure ecosystem for individuals to control their financial destiny. Leveraging blockchain, we record transactions on an immutable ledger, prioritizing safety through encryption and robust security. Pagină de internet oficială: https://minati.io/ Carte albă: https://minativerse.gitbook.io/whitepaper Explorator de blocuri: https://bscscan.com/token/0xa4ce62BB3047E3C4aE52b7eC20c3EB10f4397AF7 Cumpără MNTC acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Minati Coin (MNTC) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Minati Coin (MNTC), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 2.39M Ofertă totală: $ 9.10M Ofertă aflată în circulație: $ 6.28M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 3.46M Maxim dintotdeauna: $ 9.1 Minim dintotdeauna: $ 0.005481894977823257 Preț curent: $ 0.3807 Află mai mult despre prețul tokenului Minati Coin (MNTC)

Tokenomie pentru Minati Coin (MNTC): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Minati Coin (MNTC) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri MNTC care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri MNTC care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru MNTC, explorează prețul în direct al tokenului MNTC!

Cum se cumpără MNTC Te interesează să adaugi Minati Coin (MNTC) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru MNTC, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra MNTC pe MEXC!

Istoric de preț pentru Minati Coin (MNTC) Analiza istoricului de preț pentru MNTC ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru MNTC!

Predicție de preț pentru MNTC Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta MNTC? Pagina noastră de predicție de preț pentru MNTC combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul MNTC!

