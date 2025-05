MNTC

Minati is a leading digital currency platform, combining DeFi, AI, and blockchain to revolutionize finance. We create a transparent, secure ecosystem for individuals to control their financial destiny. Leveraging blockchain, we record transactions on an immutable ledger, prioritizing safety through encryption and robust security.

NumeMNTC

PozițieNo.1358

Capitalizare de piață$0,00

Capitalizare de piață complet diluată$0,00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)0,79%

Ofertă află în circulație6 275 000

Ofertă maximă9 100 000

Ofertă totală9 100 000

Rată de circulație0.6895%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna151.21370808400758,2023-09-07

Cel mai mic preț0.005481894977823257,2023-09-07

Lanț de blocuri publicBSC

