Tokenomie pentru Mantle (MNT) Descoperă informații cheie despre Mantle (MNT), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real.

Informații despre Mantle (MNT) Mantle is a fast-growing, DAO-led web3 ecosystem whose goal is the mass adoption of decentralized and token-governed technologies. Mantle Ecosystem comprises Mantle products such as Mantle Network, Mantle Governance (DAO), and Mantle Treasury. Mantle token ($MNT) is the unified product and governance token of the ecosystem. Pagină de internet oficială: https://group.mantle.xyz/ Carte albă: https://docs.mantle.xyz/network/for-developers/quick-access Explorator de blocuri: https://mantlescan.xyz/

Tokenomie și analiză de preț pentru Mantle (MNT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Mantle (MNT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 5.57B $ 5.57B $ 5.57B Ofertă totală: $ 6.22B $ 6.22B $ 6.22B Ofertă aflată în circulație: $ 3.25B $ 3.25B $ 3.25B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 10.65B $ 10.65B $ 10.65B Maxim dintotdeauna: $ 1.9074 $ 1.9074 $ 1.9074 Minim dintotdeauna: $ 0.3136311821650813 $ 0.3136311821650813 $ 0.3136311821650813 Preț curent: $ 1.7122 $ 1.7122 $ 1.7122 Află mai mult despre prețul tokenului Mantle (MNT)

Tokenomie pentru Mantle (MNT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Mantle (MNT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri MNT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri MNT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru MNT, explorează prețul în direct al tokenului MNT!

