Mantle is a fast-growing, DAO-led web3 ecosystem whose goal is the mass adoption of decentralized and token-governed technologies. Mantle Ecosystem comprises Mantle products such as Mantle Network, Mantle Governance (DAO), and Mantle Treasury. Mantle token ($MNT) is the unified product and governance token of the ecosystem.

PozițieNo.40

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață0.0006%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)6.61%

Ofertă află în circulație3,364,694,382.8368406

Ofertă maximă6,219,316,795

Ofertă totală6,219,316,794.99

Rată de circulație0.541%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna1.5050548504148984,2024-04-08

Cel mai mic preț0.3136311821650813,2023-10-18

Lanț de blocuri publicETH

