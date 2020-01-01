Tokenomie pentru Mirror Protocol (MIR) Descoperă informații cheie despre Mirror Protocol (MIR), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Mirror Protocol (MIR) MIR is the governance token of MirrorProtocol, a synthetic asset protocol built by TerraformLabs (TFL) on Terra blockchain. MirrorProtocol is a decentralized protocol where changes to the vaults and codes on the chain are governed by the holders of MIR tokens. TFL has no intention of retaining and selling MIR tokens, nor does it grant administrative keys or special access rights. The aim is to become a fully decentralized, community-driven project. MIR is the governance token of MirrorProtocol, a synthetic asset protocol built by TerraformLabs (TFL) on Terra blockchain. MirrorProtocol is a decentralized protocol where changes to the vaults and codes on the chain are governed by the holders of MIR tokens. TFL has no intention of retaining and selling MIR tokens, nor does it grant administrative keys or special access rights. The aim is to become a fully decentralized, community-driven project. Pagină de internet oficială: https://mirror.finance Carte albă: https://docs.mirror.finance Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x09a3EcAFa817268f77BE1283176B946C4ff2E608 Cumpără MIR acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Mirror Protocol (MIR) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Mirror Protocol (MIR), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 813.97K $ 813.97K $ 813.97K Ofertă totală: $ 370.58M $ 370.58M $ 370.58M Ofertă aflată în circulație: $ 77.74M $ 77.74M $ 77.74M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 3.88M $ 3.88M $ 3.88M Maxim dintotdeauna: $ 13.6714 $ 13.6714 $ 13.6714 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.01047 $ 0.01047 $ 0.01047 Află mai mult despre prețul tokenului Mirror Protocol (MIR)

Tokenomie pentru Mirror Protocol (MIR): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Mirror Protocol (MIR) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri MIR care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri MIR care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru MIR, explorează prețul în direct al tokenului MIR!

Istoric de preț pentru Mirror Protocol (MIR) Analiza istoricului de preț pentru MIR ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru MIR!

Predicție de preț pentru MIR Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta MIR? Pagina noastră de predicție de preț pentru MIR combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul MIR!

