Tokenomie pentru MilkyWay (MILK) Descoperă informații cheie despre MilkyWay (MILK), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre MilkyWay (MILK) MilkyWay is the first and largest modular liquid staking provider. Start with One Stake. Make Infinite Impact. MilkyWay is the first and largest modular liquid staking provider. Start with One Stake. Make Infinite Impact. Pagină de internet oficială: https://milkyway.zone Carte albă: https://docs.milkyway.zone Explorator de blocuri: https://www.mintscan.io/milkyway Cumpără MILK acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru MilkyWay (MILK) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru MilkyWay (MILK), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 12.87M $ 12.87M $ 12.87M Ofertă totală: $ 1.03B $ 1.03B $ 1.03B Ofertă aflată în circulație: $ 303.45M $ 303.45M $ 303.45M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 50.90M $ 50.90M $ 50.90M Maxim dintotdeauna: $ 0.24037 $ 0.24037 $ 0.24037 Minim dintotdeauna: $ 0.03900218524000416 $ 0.03900218524000416 $ 0.03900218524000416 Preț curent: $ 0.04242 $ 0.04242 $ 0.04242 Află mai mult despre prețul tokenului MilkyWay (MILK)

Tokenomie pentru MilkyWay (MILK): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru MilkyWay (MILK) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri MILK care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri MILK care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru MILK, explorează prețul în direct al tokenului MILK!

Cum se cumpără MILK Te interesează să adaugi MilkyWay (MILK) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru MILK, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra MILK pe MEXC!

Istoric de preț pentru MilkyWay (MILK) Analiza istoricului de preț pentru MILK ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru MILK!

Predicție de preț pentru MILK Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta MILK? Pagina noastră de predicție de preț pentru MILK combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul MILK!

