Informații despre MINE COIN (MIH) MIH aims to become the next-generation payment platform by combining the strengths of traditional payment systems with the benefits of blockchain technology. The core goal of the project is to integrate a DeFi (Decentralized Finance) model into a conventional PG (Payment Gateway) system to provide an efficient and reward-based payment environment for both users and merchants. MIH aims to become the next-generation payment platform by combining the strengths of traditional payment systems with the benefits of blockchain technology. The core goal of the project is to integrate a DeFi (Decentralized Finance) model into a conventional PG (Payment Gateway) system to provide an efficient and reward-based payment environment for both users and merchants. Pagină de internet oficială: https://mineholdings.io/ Carte albă: https://mih.gitbook.io/mine-holdings Explorator de blocuri: https://bscscan.com/token/0x27fC525dc7393A3219bBE8c93b6226e448f52FdF Cumpără MIH acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru MINE COIN (MIH) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru MINE COIN (MIH), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ofertă totală: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Ofertă aflată în circulație: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 463.20M $ 463.20M $ 463.20M Maxim dintotdeauna: $ 0.3663 $ 0.3663 $ 0.3663 Minim dintotdeauna: $ 0.004984983031285195 $ 0.004984983031285195 $ 0.004984983031285195 Preț curent: $ 0.2316 $ 0.2316 $ 0.2316 Află mai mult despre prețul tokenului MINE COIN (MIH)

Tokenomie pentru MINE COIN (MIH): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru MINE COIN (MIH) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri MIH care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri MIH care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru MIH, explorează prețul în direct al tokenului MIH!

Cum se cumpără MIH Te interesează să adaugi MINE COIN (MIH) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru MIH, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra MIH pe MEXC!

Istoric de preț pentru MINE COIN (MIH) Analiza istoricului de preț pentru MIH ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru MIH!

Predicție de preț pentru MIH Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta MIH? Pagina noastră de predicție de preț pentru MIH combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul MIH!

