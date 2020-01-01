Tokenomie pentru Micro GPT (MICRO) Descoperă informații cheie despre Micro GPT (MICRO), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Micro GPT (MICRO) MicroGPT is an advanced AI platform designed to streamline and democratize software development for developers of all levels. Offering real-time coding suggestions, IDE integration, and a unique "Code to Earn" rewards system, MicroGPT empowers users to code efficiently and collaboratively across mobile, web, and desktop. With an emphasis on accessibility and productivity, Pagină de internet oficială: https://www.microgpt.io/ Carte albă: https://microgpt.gitbook.io/microgpt Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x8CEDb0680531d26e62ABdBd0F4c5428b7fDC26d5

Tokenomie și analiză de preț pentru Micro GPT (MICRO) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Micro GPT (MICRO), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 522.39K $ 522.39K $ 522.39K Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 749.49M $ 749.49M $ 749.49M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 697.00K $ 697.00K $ 697.00K Maxim dintotdeauna: $ 0.05591 $ 0.05591 $ 0.05591 Minim dintotdeauna: $ 0.000476789213184707 $ 0.000476789213184707 $ 0.000476789213184707 Preț curent: $ 0.000697 $ 0.000697 $ 0.000697 Află mai mult despre prețul tokenului Micro GPT (MICRO)

Tokenomie pentru Micro GPT (MICRO): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Micro GPT (MICRO) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri MICRO care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri MICRO care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru MICRO, explorează prețul în direct al tokenului MICRO!

Istoric de preț pentru Micro GPT (MICRO) Analiza istoricului de preț pentru MICRO ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru MICRO!

Predicție de preț pentru MICRO Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta MICRO? Pagina noastră de predicție de preț pentru MICRO combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul MICRO!

