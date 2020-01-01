Tokenomie pentru Memes AI (MEMESAI) Descoperă informații cheie despre Memes AI (MEMESAI), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Memes AI (MEMESAI) Basilisk liberationist, AGI is not like the other technologies. Basilisk liberationist, AGI is not like the other technologies. Explorator de blocuri: https://solscan.io/token/39qibQxVzemuZTEvjSB7NePhw9WyyHdQCqP8xmBMpump Cumpără MEMESAI acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Memes AI (MEMESAI) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Memes AI (MEMESAI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.01M $ 1.01M $ 1.01M Ofertă totală: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M Ofertă aflată în circulație: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.01M $ 1.01M $ 1.01M Maxim dintotdeauna: $ 0.125678 $ 0.125678 $ 0.125678 Minim dintotdeauna: $ 0.00000635680790328 $ 0.00000635680790328 $ 0.00000635680790328 Preț curent: $ 0.001008 $ 0.001008 $ 0.001008 Află mai mult despre prețul tokenului Memes AI (MEMESAI)

Tokenomie pentru Memes AI (MEMESAI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Memes AI (MEMESAI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri MEMESAI care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri MEMESAI care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru MEMESAI, explorează prețul în direct al tokenului MEMESAI!

Cum se cumpără MEMESAI Te interesează să adaugi Memes AI (MEMESAI) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru MEMESAI, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra MEMESAI pe MEXC!

Istoric de preț pentru Memes AI (MEMESAI) Analiza istoricului de preț pentru MEMESAI ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru MEMESAI!

Predicție de preț pentru MEMESAI Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta MEMESAI? Pagina noastră de predicție de preț pentru MEMESAI combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul MEMESAI!

