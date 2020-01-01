Tokenomie pentru ME (ME) Descoperă informații cheie despre ME (ME), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre ME (ME) Total Supply: 1000000000 ME.$ME is committed to supporting the cross-chain ecosystem super Dapp strategy led by MagicEden. This strategy mainly focuses on acquiring more users from different ecosystems, allowing users to trade multi-chain assets in the Magic Eden mobile wallet. Total Supply: 1000000000 ME.$ME is committed to supporting the cross-chain ecosystem super Dapp strategy led by MagicEden. This strategy mainly focuses on acquiring more users from different ecosystems, allowing users to trade multi-chain assets in the Magic Eden mobile wallet. Pagină de internet oficială: https://mefoundation.com/ Carte albă: https://blog.mefoundation.com/blog/me-tokenomics/ Explorator de blocuri: https://solscan.io/token/MEFNBXixkEbait3xn9bkm8WsJzXtVsaJEn4c8Sam21u Cumpără ME acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru ME (ME) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru ME (ME), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 112.25M $ 112.25M $ 112.25M Ofertă totală: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Ofertă aflată în circulație: $ 167.13M $ 167.13M $ 167.13M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 671.60M $ 671.60M $ 671.60M Maxim dintotdeauna: $ 30 $ 30 $ 30 Minim dintotdeauna: $ 0.6427142402325082 $ 0.6427142402325082 $ 0.6427142402325082 Preț curent: $ 0.6716 $ 0.6716 $ 0.6716 Află mai mult despre prețul tokenului ME (ME)

Tokenomie pentru ME (ME): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru ME (ME) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ME care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ME care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru ME, explorează prețul în direct al tokenului ME!

Istoric de preț pentru ME (ME) Analiza istoricului de preț pentru ME ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru ME!

Predicție de preț pentru ME Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta ME? Pagina noastră de predicție de preț pentru ME combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul ME!

