ME

Total Supply: 1000000000 ME.$ME is committed to supporting the cross-chain ecosystem super Dapp strategy led by MagicEden. This strategy mainly focuses on acquiring more users from different ecosystems, allowing users to trade multi-chain assets in the Magic Eden mobile wallet.

NumeME

PozițieNo.301

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)19.50%

Ofertă află în circulație150,035,426.587768

Ofertă maximă1,000,000,000

Ofertă totală999,999,147.208331

Rată de circulație0.15%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna13.238140041584465,2024-12-10

Cel mai mic preț0.7184464093072205,2025-04-07

Lanț de blocuri publicSOL

IntroducereTotal Supply: 1000000000 ME.$ME is committed to supporting the cross-chain ecosystem super Dapp strategy led by MagicEden. This strategy mainly focuses on acquiring more users from different ecosystems, allowing users to trade multi-chain assets in the Magic Eden mobile wallet.

Sector

Rețele sociale

etfindex:mc_etfindex_sourceDeclarație de declinare a responsabilității: Datele sunt furnizate de cmc și nu trebuie considerate drept consultanță pentru investiții.