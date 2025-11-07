BursăDEX+
Prețul în timp real pentru MultiBank Group astăzi este 0.643 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru MBG în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru MBG pe MEXC acum.

Pret MultiBank Group (MBG)

Preț în timp real pentru 1 MBG în USD:

+0.77%1D
MultiBank Group (MBG) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 00:00:22 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru MultiBank Group (MBG) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
Minim 24 h
Maxim 24 h

-12.64%

+0.77%

+23.18%

+23.18%

Prețul în timp real pentru MultiBank Group (MBG) este $ 0.643. În ultimele 24 de ore, tokenul MBG a fost tranzacționat între un minim de $ 0.48 și un maxim de $ 0.79, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru MBG este $ 1.6915943417368275, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.36701751283509526.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, MBG s-a modificat cu -12.64% în decursul ultimei ore, cu +0.77% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +23.18% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața MultiBank Group (MBG)

No.3253

ETH

Capitalizarea de piață actuală pentru MultiBank Group este --, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 10.06M. Oferta aflată în circulație pentru MBG este --, cu o ofertă totală de 1000000000. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 643.00M.

Istoric de preț pentru MultiBank Group (MBG) USD

Urmărește modificările de preț pentru MultiBank Group pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ +0.004987+0.77%
30 de zile$ -0.4373-40.48%
60 de zile$ -0.8781-57.73%
90 de zile$ -1.3421-67.61%
Modificare de preț astăzi pentru MultiBank Group

Astăzi, MBG a înregistrat o modificare de $ +0.004987 (+0.77%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru MultiBank Group

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.4373 (-40.48%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru MultiBank Group

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, MBG a văzut o modificare de $ -0.8781 (-57.73%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru MultiBank Group

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -1.3421 (-67.61%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru MultiBank Group (MBG)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru MultiBank Group.

Ce este MultiBank Group (MBG)

MultiBank Group, established in California in 2005, is now one of the world’s largest and most regulated online financial derivatives institutions. Headquartered in Dubai, the Group operates 25+ offices globally and serves over 2 million clients across 100+ countries. With strong regulatory compliance, advanced technology, and a focus on financial integrity, MultiBank Group offers a secure, seamless trading experience worldwide.

Today, the Group is pioneering the future of finance by leading one of the most ambitious Real-World Asset (RWA) tokenization projects in the industry, centered around its first utility token: $MBG.

Tokenul MultiBank Group este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile MultiBank Group. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru MBG pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre MultiBank Group pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare MultiBank Group fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru MultiBank Group (USD)

Ce valoare va avea MultiBank Group (MBG) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale MultiBank Group (MBG) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru MultiBank Group.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru MultiBank Group!

Tokenomie pentru MultiBank Group (MBG)

Înțelegerea tokenomică a MultiBank Group (MBG) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru MBG!

Cum se cumpără MultiBank Group (MBG)

Vrei să știi cum să cumperi MultiBank Group? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra MultiBank Group cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

Resursă MultiBank Group

Pentru o înțelegere mai aprofundată a MultiBank Group, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Carte albă
Pagina web MultiBank Group oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre MultiBank Group

Cât valorează MultiBank Group (MBG) astăzi?
Prețul pe viu pentru MBG în USD este 0.643 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru MBG în USD?
Prețul actual pentru MBG la USD este $ 0.643. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru MultiBank Group?
Capitalizarea de piață pentru MBG este -- USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru MBG?
Ofertă aflată în circulație pentru MBG este -- USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru MBG?
MBG a obținut un preț ATH de 1.6915943417368275 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru MBG?
MBG a avut un preț ATL de 0.36701751283509526 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru MBG?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru MBG este $ 10.06M USD.
Va crește MBG în acest an?
MBG ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru MBG pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 00:00:22 (UTC+8)

Actualizări importante din industrie pentru MultiBank Group (MBG)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Știri populare

Cum sunt impozitate criptomonedele în România

November 6, 2025

De ce atâția oameni continuă să piardă bani în timpul unei creșteri a pieței?

October 6, 2025

Ascensiunea rețelelor Bitcoin Layer 2: Înțelegerea tehnologiei care transformă viitorul Bitcoin în 2025

October 6, 2025
Vezi mai multe

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

