Tokenomie pentru MBD Financials (MBD) Descoperă informații cheie despre MBD Financials (MBD), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre MBD Financials (MBD) Metaverse Business District (MBD) aims to empower every individual to own and control their financial freedom by creating an intuitive digital cross-chain platform in the metaverse. The project will provide opportunity for every unique individual as well as communities, businesses, and charitable organizations to thrive in a decentralized, photorealistic digital world where equitable services are readily available. Pagină de internet oficială: https://mbdfinancials.com Carte albă: https://docs.mbdfinancials.com/ Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0xaAf449Bf8A33a32575C31BA8CBb90612Dd95aCFa

Tokenomie și analiză de preț pentru MBD Financials (MBD) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru MBD Financials (MBD), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 473.68K $ 473.68K $ 473.68K Ofertă totală: $ 40.00B $ 40.00B $ 40.00B Ofertă aflată în circulație: $ 25.94B $ 25.94B $ 25.94B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 730.40K $ 730.40K $ 730.40K Maxim dintotdeauna: $ 0.000688 $ 0.000688 $ 0.000688 Minim dintotdeauna: $ 0.000001013727336322 $ 0.000001013727336322 $ 0.000001013727336322 Preț curent: $ 0.00001826 $ 0.00001826 $ 0.00001826 Află mai mult despre prețul tokenului MBD Financials (MBD)

Tokenomie pentru MBD Financials (MBD): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru MBD Financials (MBD) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri MBD care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri MBD care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru MBD, explorează prețul în direct al tokenului MBD!

