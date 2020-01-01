Tokenomie pentru MAZZE (MAZZE) Descoperă informații cheie despre MAZZE (MAZZE), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre MAZZE (MAZZE) Mazze is a Layer 1 blockchain that redefines performance through its PoW-based DAG architecture, achieving 40,000 TPS and 1s finality. Mazze is a Layer 1 blockchain that redefines performance through its PoW-based DAG architecture, achieving 40,000 TPS and 1s finality. Pagină de internet oficială: https://www.mazze.io Carte albă: https://mazze.io/whitepaperV1.pdf Explorator de blocuri: https://etherscan.io/address/0x4A029F7bCf33AcB03547D8fA7be840347973e24e Cumpără MAZZE acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru MAZZE (MAZZE) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru MAZZE (MAZZE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ofertă totală: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Ofertă aflată în circulație: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.80M $ 1.80M $ 1.80M Maxim dintotdeauna: $ 0.00854 $ 0.00854 $ 0.00854 Minim dintotdeauna: $ 0.000292541767771917 $ 0.000292541767771917 $ 0.000292541767771917 Preț curent: $ 0.0003596 $ 0.0003596 $ 0.0003596 Află mai mult despre prețul tokenului MAZZE (MAZZE)

Tokenomie pentru MAZZE (MAZZE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru MAZZE (MAZZE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri MAZZE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri MAZZE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru MAZZE, explorează prețul în direct al tokenului MAZZE!

Cum se cumpără MAZZE Te interesează să adaugi MAZZE (MAZZE) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru MAZZE, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra MAZZE pe MEXC!

Istoric de preț pentru MAZZE (MAZZE) Analiza istoricului de preț pentru MAZZE ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru MAZZE!

Predicție de preț pentru MAZZE Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta MAZZE? Pagina noastră de predicție de preț pentru MAZZE combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul MAZZE!

