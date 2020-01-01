Tokenomie pentru Heroes of Mavia (MAVIA) Descoperă informații cheie despre Heroes of Mavia (MAVIA), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Heroes of Mavia (MAVIA) Heroes of Mavia is an online multiplayer blockchain-based strategy game where players use their base and army to battle other players and compete for real cryptocurrency in a play-to-earn fashion. Players can purchase, rent, or partner with landowners to acquire and build a base in the game, earning more rewards as they battle with increasingly difficult bases built by other players around the world. Pagină de internet oficială: https://mavia.com Carte albă: https://statics.mavia.com/landing/public/game_deck.pdf Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x24fcfc492c1393274b6bcd568ac9e225bec93584

Tokenomie și analiză de preț pentru Heroes of Mavia (MAVIA) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Heroes of Mavia (MAVIA), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 20.59M $ 20.59M $ 20.59M Ofertă totală: $ 250.00M $ 250.00M $ 250.00M Ofertă aflată în circulație: $ 161.35M $ 161.35M $ 161.35M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 32.79M $ 32.79M $ 32.79M Maxim dintotdeauna: $ 10.7952 $ 10.7952 $ 10.7952 Minim dintotdeauna: $ 0.09690384445875239 $ 0.09690384445875239 $ 0.09690384445875239 Preț curent: $ 0.1276 $ 0.1276 $ 0.1276 Află mai mult despre prețul tokenului Heroes of Mavia (MAVIA)

Tokenomie pentru Heroes of Mavia (MAVIA): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Heroes of Mavia (MAVIA) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri MAVIA care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri MAVIA care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru MAVIA, explorează prețul în direct al tokenului MAVIA!

