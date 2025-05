MAVIA

Heroes of Mavia is an online multiplayer blockchain-based strategy game where players use their base and army to battle other players and compete for real cryptocurrency in a play-to-earn fashion. Players can purchase, rent, or partner with landowners to acquire and build a base in the game, earning more rewards as they battle with increasingly difficult bases built by other players around the world.

NumeMAVIA

PozițieNo.890

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)5.36%

Ofertă află în circulație111,931,126

Ofertă maximă256,989,887.032251

Ofertă totală250,000,000

Rată de circulație0.4355%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna10.70544724630311,2024-02-18

Cel mai mic preț0.09690384445875239,2025-03-11

Lanț de blocuri publicETH

