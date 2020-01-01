Tokenomie pentru MARS4 (MARS4) Descoperă informații cheie despre MARS4 (MARS4), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre MARS4 (MARS4) Mars4 - centered ecosystem where you can explore a virtual Mars Metaverse, own and customize your land property and even reap the rewards of the world’s first revenue-generating NFT! Mars4 users purchase land plots where they can later cultivate civilisations and create economies. Landlords can build upon, rent and sell their lots. Mars4 - centered ecosystem where you can explore a virtual Mars Metaverse, own and customize your land property and even reap the rewards of the world’s first revenue-generating NFT! Mars4 users purchase land plots where they can later cultivate civilisations and create economies. Landlords can build upon, rent and sell their lots. Pagină de internet oficială: https://www.mars4.me/ Carte albă: https://2bf9dbcc-9954-4812-b730-74d16a9a4980.filesusr.com/ugd/23ded4_33ffcac3c7b5479fad63bbd51f3bd278.pdf Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x16CDA4028e9E872a38AcB903176719299beAed87 Cumpără MARS4 acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru MARS4 (MARS4) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru MARS4 (MARS4), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 191.99K $ 191.99K $ 191.99K Ofertă totală: $ 4.00B $ 4.00B $ 4.00B Ofertă aflată în circulație: $ 2.48B $ 2.48B $ 2.48B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 309.28K $ 309.28K $ 309.28K Maxim dintotdeauna: $ 0.08849 $ 0.08849 $ 0.08849 Minim dintotdeauna: $ 0.000076180837258748 $ 0.000076180837258748 $ 0.000076180837258748 Preț curent: $ 0.00007732 $ 0.00007732 $ 0.00007732 Află mai mult despre prețul tokenului MARS4 (MARS4)

Tokenomie pentru MARS4 (MARS4): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru MARS4 (MARS4) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri MARS4 care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri MARS4 care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru MARS4, explorează prețul în direct al tokenului MARS4!

Cum se cumpără MARS4 Te interesează să adaugi MARS4 (MARS4) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru MARS4, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra MARS4 pe MEXC!

Istoric de preț pentru MARS4 (MARS4) Analiza istoricului de preț pentru MARS4 ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru MARS4!

Predicție de preț pentru MARS4 Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta MARS4? Pagina noastră de predicție de preț pentru MARS4 combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul MARS4!

