Mars4 - centered ecosystem where you can explore a virtual Mars Metaverse, own and customize your land property and even reap the rewards of the world’s first revenue-generating NFT! Mars4 users purchase land plots where they can later cultivate civilisations and create economies. Landlords can build upon, rent and sell their lots.

NumeMARS4

PozițieNo.2444

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)0.00%

Ofertă află în circulație2,483,082,772

Ofertă maximă4,000,000,000

Ofertă totală4,000,000,000

Rată de circulație0.6207%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna1.051011096923131,2021-11-01

Cel mai mic preț0.000111231501407966,2025-05-15

Lanț de blocuri publicETH

