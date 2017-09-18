Tokenomie pentru Decentraland (MANA) Descoperă informații cheie despre Decentraland (MANA), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Decentraland (MANA) Decentraland is a virtual reality platform powered by the Ethereum blockchain. Users can create, experience, and monetize content and applications. Land in Decentraland is permanently owned by the community, giving them full control over their creations. Users claim ownership of virtual land on a blockchain-based ledger of parcels. Landowners control what content is published to their portion of land, which is identified by a set of cartesian coordinates (x,y). Contents can range from static 3D scenes to interactive systems such as games. Pagină de internet oficială: https://decentraland.org/ Carte albă: https://decentraland.org/whitepaper.pdf Explorator de blocuri: https://solscan.io/token/7dgHoN8wBZCc5wbnQ2C47TDnBMAxG4Q5L3KjP67z8kNi

Tokenomie și analiză de preț pentru Decentraland (MANA) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Decentraland (MANA), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 553.30M Ofertă totală: $ 2.19B Ofertă aflată în circulație: $ 1.97B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 616.06M Maxim dintotdeauna: $ 5.89723 Minim dintotdeauna: $ 0.007883059792220592 Preț curent: $ 0.2809

Tokenomie pentru Decentraland (MANA): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Decentraland (MANA) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri MANA care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri MANA care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru MANA, explorează prețul în direct al tokenului MANA!

