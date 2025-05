MANA

Decentraland is a virtual reality platform powered by the Ethereum blockchain. Users can create, experience, and monetize content and applications. Land in Decentraland is permanently owned by the community, giving them full control over their creations. Users claim ownership of virtual land on a blockchain-based ledger of parcels. Landowners control what content is published to their portion of land, which is identified by a set of cartesian coordinates (x,y). Contents can range from static 3D scenes to interactive systems such as games.

NumeMANA

PozițieNo.108

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață0.0001%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)3.11%

Ofertă află în circulație1,969,729,010.368757

Ofertă maximă0

Ofertă totală2,193,179,327.320146

Rată de circulație%

Data emiterii2017-09-18 00:00:00

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată0.024 USDT

Maxim dintotdeauna5.902317189920042,2021-11-25

Cel mai mic preț0.007883059792220592,2017-10-13

Lanț de blocuri publicETH

Sector

Rețele sociale

etfindex:mc_etfindex_sourceDeclarație de declinare a responsabilității: Datele sunt furnizate de cmc și nu trebuie considerate drept consultanță pentru investiții.