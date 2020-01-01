Tokenomie pentru Levva Protocol Token (LVVA) Descoperă informații cheie despre Levva Protocol Token (LVVA), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Levva Protocol Token (LVVA) Levva is your AI-powered DeFi portfolio manager that does all the heavy lifting for you. Our AI co-pilot tailors investment strategies to your goals, securely automates yield optimization, and gives you full control over your portfolio with zero complexity. Whether you're new to DeFi or a pro, Levva makes it effortless, safe, and optimized so you can focus on what matters while your assets work for you. Levva is your AI-powered DeFi portfolio manager that does all the heavy lifting for you. Our AI co-pilot tailors investment strategies to your goals, securely automates yield optimization, and gives you full control over your portfolio with zero complexity. Whether you're new to DeFi or a pro, Levva makes it effortless, safe, and optimized so you can focus on what matters while your assets work for you. Pagină de internet oficială: https://levva.fi Carte albă: https://docs.levva.fi/ Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x6243558a24CC6116aBE751f27E6d7Ede50ABFC76 Cumpără LVVA acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Levva Protocol Token (LVVA) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Levva Protocol Token (LVVA), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ofertă totală: $ 1.25B $ 1.25B $ 1.25B Ofertă aflată în circulație: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 6.89M $ 6.89M $ 6.89M Maxim dintotdeauna: $ 0.017864 $ 0.017864 $ 0.017864 Minim dintotdeauna: $ 0.001758171727495775 $ 0.001758171727495775 $ 0.001758171727495775 Preț curent: $ 0.003447 $ 0.003447 $ 0.003447 Află mai mult despre prețul tokenului Levva Protocol Token (LVVA)

Tokenomie pentru Levva Protocol Token (LVVA): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Levva Protocol Token (LVVA) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri LVVA care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri LVVA care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru LVVA, explorează prețul în direct al tokenului LVVA!

Cum se cumpără LVVA Te interesează să adaugi Levva Protocol Token (LVVA) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru LVVA, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra LVVA pe MEXC!

Istoric de preț pentru Levva Protocol Token (LVVA) Analiza istoricului de preț pentru LVVA ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru LVVA!

Predicție de preț pentru LVVA Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta LVVA? Pagina noastră de predicție de preț pentru LVVA combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul LVVA!

