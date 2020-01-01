Tokenomie pentru Leeds United FC (LUFC) Descoperă informații cheie despre Leeds United FC (LUFC), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Leeds United FC (LUFC) One $LUFC Fan Token is all you need to access every engagement and participation opportunity available for Leeds United fans. $LUFC Fan Tokens can't be spent and they will never run out. Every time you use your free $LUFC Fan Token to engage with Leeds United, you'll earn XP reward points that will allow you to move closer to unlocking rewards which can include club merchandise as well as digital and real-life experiences linked to the club. Pagină de internet oficială: https://www.socios.com/fan-tokens/ Explorator de blocuri: https://chiliscan.com/token/0xF67A8a4299f7EBF0c58DbFb38941D0867f300C30 Cumpără LUFC acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Leeds United FC (LUFC) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Leeds United FC (LUFC), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 125.24K $ 125.24K $ 125.24K Ofertă totală: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Ofertă aflată în circulație: $ 3.27M $ 3.27M $ 3.27M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 383.50K $ 383.50K $ 383.50K Maxim dintotdeauna: $ 1.969 $ 1.969 $ 1.969 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.03835 $ 0.03835 $ 0.03835 Află mai mult despre prețul tokenului Leeds United FC (LUFC)

Tokenomie pentru Leeds United FC (LUFC): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Leeds United FC (LUFC) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri LUFC care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri LUFC care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru LUFC, explorează prețul în direct al tokenului LUFC!

Cum se cumpără LUFC Te interesează să adaugi Leeds United FC (LUFC) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru LUFC, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra LUFC pe MEXC!

Istoric de preț pentru Leeds United FC (LUFC) Analiza istoricului de preț pentru LUFC ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru LUFC!

Predicție de preț pentru LUFC Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta LUFC? Pagina noastră de predicție de preț pentru LUFC combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul LUFC!

