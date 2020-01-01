Tokenomie pentru League of Traders (LOT) Descoperă informații cheie despre League of Traders (LOT), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre League of Traders (LOT) A Leaderboard for Traders. Use League of Traders one-of-a-kind Leaderboard to see which traders are making the best trades, earning the most profits, and even peek into their portfolios to learn what they did to get to the top of the Leaderboard. Collaborate with your community to become a better trader! A Leaderboard for Traders. Use League of Traders one-of-a-kind Leaderboard to see which traders are making the best trades, earning the most profits, and even peek into their portfolios to learn what they did to get to the top of the Leaderboard. Collaborate with your community to become a better trader! Pagină de internet oficială: https://leagueoftraders.io Carte albă: https://docs.leagueoftraders.io/ Explorator de blocuri: https://bscscan.com/token/0xbfe78de7d1c51e0868501d5fa3e88e674c79acdd Cumpără LOT acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru League of Traders (LOT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru League of Traders (LOT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 2.98M $ 2.98M $ 2.98M Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 175.83M $ 175.83M $ 175.83M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 16.93M $ 16.93M $ 16.93M Maxim dintotdeauna: $ 0.0497 $ 0.0497 $ 0.0497 Minim dintotdeauna: $ 0.015383668681937546 $ 0.015383668681937546 $ 0.015383668681937546 Preț curent: $ 0.01693 $ 0.01693 $ 0.01693 Află mai mult despre prețul tokenului League of Traders (LOT)

Tokenomie pentru League of Traders (LOT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru League of Traders (LOT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri LOT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri LOT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru LOT, explorează prețul în direct al tokenului LOT!

Cum se cumpără LOT Te interesează să adaugi League of Traders (LOT) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru LOT, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra LOT pe MEXC!

Istoric de preț pentru League of Traders (LOT) Analiza istoricului de preț pentru LOT ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru LOT!

Predicție de preț pentru LOT Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta LOT? Pagina noastră de predicție de preț pentru LOT combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul LOT!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

