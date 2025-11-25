Ce este COS

Capitalizare de piață: --
Ofertă totală: $ 9.90B
Ofertă aflată în circulație: --
FDV (Fully Diluted Valuation): $ 15.49M
Maxim dintotdeauna: $ 0.003756
Minim dintotdeauna: --
Preț curent: $ 0.001565

Informații despre Contentos (COS)

Contentos is a decentralized global content ecosystem revolutionizing content creation, verification, and distribution through blockchain technology. At its core, Contentos offers COS.TV, a Web3 video platform seamlessly integrated with the Contentos mainnet. Boasting a vibrant community of over 1 million monthly active users worldwide, COS.TV empowers content creators to mint NFTs of their videos, earn rewards, and interact directly with their dedicated followers.

Pagină de internet oficială: https://www.contentos.io/
Carte albă: https://www.contentos.io/#section-group-sgNsgLSB5u1RZkPxx3ykh9-1
Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x589891a198195061cb8ad1a75357a3b7dbadd7bc

Tokenomie pentru Contentos (COS): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Contentos (COS) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri COS care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri COS care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru COS, explorează prețul în direct al tokenului COS!

Istoric de preț pentru Contentos (COS)

Analiza istoricului de preț pentru COS ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice.

Predicție de preț pentru COS

Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta COS? Pagina noastră de predicție de preț pentru COS combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor.

