Tokenomie pentru Houdini Swap (LOCK) Descoperă informații cheie despre Houdini Swap (LOCK), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Houdini Swap (LOCK) Cross chain liquidity aggregator with a unique set of privacy features. Cross chain liquidity aggregator with a unique set of privacy features. Pagină de internet oficială: https://houdiniswap.com/ Carte albă: https://docs.houdiniswap.com/houdini-swap/whitepaper Explorator de blocuri: https://solscan.io/token/App2Sp9pgmQG7yD6uVaygULxALf4TpfALgnhHEkJimih Cumpără LOCK acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Houdini Swap (LOCK) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Houdini Swap (LOCK), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 13.23M $ 13.23M $ 13.23M Ofertă totală: $ 90.79M $ 90.79M $ 90.79M Ofertă aflată în circulație: $ 90.79M $ 90.79M $ 90.79M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 14.57M $ 14.57M $ 14.57M Maxim dintotdeauna: $ 1.32 $ 1.32 $ 1.32 Minim dintotdeauna: $ 0.04071961931670599 $ 0.04071961931670599 $ 0.04071961931670599 Preț curent: $ 0.1457 $ 0.1457 $ 0.1457 Află mai mult despre prețul tokenului Houdini Swap (LOCK)

Tokenomie pentru Houdini Swap (LOCK): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Houdini Swap (LOCK) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri LOCK care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri LOCK care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru LOCK, explorează prețul în direct al tokenului LOCK!

Cum se cumpără LOCK Te interesează să adaugi Houdini Swap (LOCK) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru LOCK, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra LOCK pe MEXC!

Istoric de preț pentru Houdini Swap (LOCK) Analiza istoricului de preț pentru LOCK ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru LOCK!

Predicție de preț pentru LOCK Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta LOCK? Pagina noastră de predicție de preț pentru LOCK combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul LOCK!

