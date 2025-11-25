Ce este LITAS

Tokenomie și analiză de preț pentru LITAS (LITAS) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru LITAS (LITAS), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: -- -- -- Ofertă totală: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ofertă aflată în circulație: -- -- -- FDV (Fully Diluted Valuation): $ 25.81M $ 25.81M $ 25.81M Maxim dintotdeauna: $ 0.8299 $ 0.8299 $ 0.8299 Minim dintotdeauna: -- -- -- Preț curent: $ 0.2581 $ 0.2581 $ 0.2581 Află mai mult despre prețul tokenului LITAS (LITAS) Cumpără LITAS acum!

Informații despre LITAS (LITAS) Litas lets people invest their digital assets into real-economy SME loans. In return, companies get funds in euros. As these loans get repaid over time, investors can earn regular monthly returns. Litas lets people invest their digital assets into real-economy SME loans. In return, companies get funds in euros. As these loans get repaid over time, investors can earn regular monthly returns. Pagină de internet oficială: https://litas.io/ Carte albă: https://docs.google.com/document/d/1anrIDkB8AkIy3COgw5XAaOfsb9a2JiFj5EUaK6DEurQ/edit?tab=t.0#heading=h.81se9b2fpcry Explorator de blocuri: https://etherscan.io/address/0xfa63503f9e61fd59cbea137c122fa55c2daff14a

Tokenomie pentru LITAS (LITAS): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru LITAS (LITAS) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri LITAS care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri LITAS care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru LITAS, explorează prețul în direct al tokenului LITAS!

Istoric de preț pentru LITAS (LITAS) Analiza istoricului de preț pentru LITAS ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru LITAS! Predicție de preț pentru LITAS Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta LITAS? Pagina noastră de predicție de preț pentru LITAS combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor.

