Prețul în timp real pentru LITAS astăzi este 0.3399 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru LITAS în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru LITAS pe MEXC acum.

Mai multe despre LITAS

Informații de preț pentru LITAS

Ce este LITAS

Carte albă pentru LITAS

Pagina oficială pentru LITAS

Tokenomie pentru LITAS

Prognoza prețurilor pentru LITAS

Istoric LITAS

Ghid de cumpărare LITAS

Convertor valutar LITAS în fiduciar

LITAS Spot

Pre-piață

Earn

Airdrop+

Știri

Blog

Învață

Logo LITAS

Pret LITAS (LITAS)

Preț în timp real pentru 1 LITAS în USD:

$0.3397
$0.3397$0.3397
-6.95%1D
USD
LITAS (LITAS) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:58:39 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru LITAS (LITAS) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0.3285
$ 0.3285$ 0.3285
Minim 24 h
$ 0.3718
$ 0.3718$ 0.3718
Maxim 24 h

$ 0.3285
$ 0.3285$ 0.3285

$ 0.3718
$ 0.3718$ 0.3718

--
----

--
----

-0.50%

-6.95%

+15.53%

+15.53%

Prețul în timp real pentru LITAS (LITAS) este $ 0.3399. În ultimele 24 de ore, tokenul LITAS a fost tranzacționat între un minim de $ 0.3285 și un maxim de $ 0.3718, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru LITAS este --, în timp ce prețul minim dintotdeauna este --.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, LITAS s-a modificat cu -0.50% în decursul ultimei ore, cu -6.95% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +15.53% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața LITAS (LITAS)

--
----

$ 152.84K
$ 152.84K$ 152.84K

$ 33.99M
$ 33.99M$ 33.99M

--
----

100,000,000
100,000,000 100,000,000

ETH

Capitalizarea de piață actuală pentru LITAS este --, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 152.84K. Oferta aflată în circulație pentru LITAS este --, cu o ofertă totală de 100000000. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 33.99M.

Istoric de preț pentru LITAS (LITAS) USD

Urmărește modificările de preț pentru LITAS pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ -0.025373-6.95%
30 de zile$ +0.0946+38.56%
60 de zile$ +0.1499+78.89%
90 de zile$ +0.1087+47.01%
Modificare de preț astăzi pentru LITAS

Astăzi, LITAS a înregistrat o modificare de $ -0.025373 (-6.95%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru LITAS

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ +0.0946 (+38.56%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru LITAS

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, LITAS a văzut o modificare de $ +0.1499 (+78.89%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru LITAS

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ +0.1087 (+47.01%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru LITAS (LITAS)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru LITAS.

Ce este LITAS (LITAS)

Litas lets people invest their digital assets into real-economy SME loans. In return, companies get funds in euros. As these loans get repaid over time, investors can earn regular monthly returns.

Tokenul LITAS este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile LITAS. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru LITAS pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre LITAS pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare LITAS fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru LITAS (USD)

Ce valoare va avea LITAS (LITAS) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale LITAS (LITAS) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru LITAS.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru LITAS!

Tokenomie pentru LITAS (LITAS)

Înțelegerea tokenomică a LITAS (LITAS) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru LITAS!

Cum se cumpără LITAS (LITAS)

Vrei să știi cum să cumperi LITAS? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra LITAS cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

LITAS în monede locale

1 LITAS(LITAS) în VND
8,944.4685
1 LITAS(LITAS) în AUD
A$0.523446
1 LITAS(LITAS) în GBP
0.258324
1 LITAS(LITAS) în EUR
0.292314
1 LITAS(LITAS) în USD
$0.3399
1 LITAS(LITAS) în MYR
RM1.420782
1 LITAS(LITAS) în TRY
14.316588
1 LITAS(LITAS) în JPY
¥52.0047
1 LITAS(LITAS) în ARS
ARS$493.320663
1 LITAS(LITAS) în RUB
27.586284
1 LITAS(LITAS) în INR
30.132135
1 LITAS(LITAS) în IDR
Rp5,664.997734
1 LITAS(LITAS) în PHP
20.040504
1 LITAS(LITAS) în EGP
￡E.16.073871
1 LITAS(LITAS) în BRL
R$1.821864
1 LITAS(LITAS) în CAD
C$0.479259
1 LITAS(LITAS) în BDT
41.471199
1 LITAS(LITAS) în NGN
489.061716
1 LITAS(LITAS) în COP
$1,297.326921
1 LITAS(LITAS) în ZAR
R.5.91426
1 LITAS(LITAS) în UAH
14.296194
1 LITAS(LITAS) în TZS
T.Sh.835.1343
1 LITAS(LITAS) în VES
Bs75.7977
1 LITAS(LITAS) în CLP
$320.5257
1 LITAS(LITAS) în PKR
Rs96.069336
1 LITAS(LITAS) în KZT
178.797597
1 LITAS(LITAS) în THB
฿11.019558
1 LITAS(LITAS) în TWD
NT$10.533501
1 LITAS(LITAS) în AED
د.إ1.247433
1 LITAS(LITAS) în CHF
Fr0.27192
1 LITAS(LITAS) în HKD
HK$2.641023
1 LITAS(LITAS) în AMD
֏129.97776
1 LITAS(LITAS) în MAD
.د.م3.164469
1 LITAS(LITAS) în MXN
$6.339135
1 LITAS(LITAS) în SAR
ريال1.274625
1 LITAS(LITAS) în ETB
Br52.171251
1 LITAS(LITAS) în KES
KSh43.894686
1 LITAS(LITAS) în JOD
د.أ0.2409891
1 LITAS(LITAS) în PLN
1.250832
1 LITAS(LITAS) în RON
лв1.49556
1 LITAS(LITAS) în SEK
kr3.259641
1 LITAS(LITAS) în BGN
лв0.574431
1 LITAS(LITAS) în HUF
Ft113.8665
1 LITAS(LITAS) în CZK
7.168491
1 LITAS(LITAS) în KWD
د.ك0.1043493
1 LITAS(LITAS) în ILS
1.111473
1 LITAS(LITAS) în BOB
Bs2.34531
1 LITAS(LITAS) în AZN
0.57783
1 LITAS(LITAS) în TJS
SM3.133878
1 LITAS(LITAS) în GEL
0.921129
1 LITAS(LITAS) în AOA
Kz310.12476
1 LITAS(LITAS) în BHD
.د.ب0.1278024
1 LITAS(LITAS) în BMD
$0.3399
1 LITAS(LITAS) în DKK
kr2.199153
1 LITAS(LITAS) în HNL
L8.932572
1 LITAS(LITAS) în MUR
15.6354
1 LITAS(LITAS) în NAD
$5.904063
1 LITAS(LITAS) în NOK
kr3.473778
1 LITAS(LITAS) în NZD
$0.601623
1 LITAS(LITAS) în PAB
B/.0.3399
1 LITAS(LITAS) în PGK
K1.451373
1 LITAS(LITAS) în QAR
ر.ق1.237236
1 LITAS(LITAS) în RSD
дин.34.540638
1 LITAS(LITAS) în UZS
soʻm4,046.427924
1 LITAS(LITAS) în ALL
L28.507413
1 LITAS(LITAS) în ANG
ƒ0.608421
1 LITAS(LITAS) în AWG
ƒ0.61182
1 LITAS(LITAS) în BBD
$0.6798
1 LITAS(LITAS) în BAM
KM0.574431
1 LITAS(LITAS) în BIF
Fr1,002.3651
1 LITAS(LITAS) în BND
$0.44187
1 LITAS(LITAS) în BSD
$0.3399
1 LITAS(LITAS) în JMD
$54.502965
1 LITAS(LITAS) în KHR
1,365.058794
1 LITAS(LITAS) în KMF
Fr144.7974
1 LITAS(LITAS) în LAK
7,389.130287
1 LITAS(LITAS) în LKR
රු103.625313
1 LITAS(LITAS) în MDL
L5.815689
1 LITAS(LITAS) în MGA
Ar1,531.07955
1 LITAS(LITAS) în MOP
P2.7192
1 LITAS(LITAS) în MVR
5.23446
1 LITAS(LITAS) în MWK
MK589.08069
1 LITAS(LITAS) în MZN
MT21.736605
1 LITAS(LITAS) în NPR
रु48.16383
1 LITAS(LITAS) în PYG
2,410.5708
1 LITAS(LITAS) în RWF
Fr493.8747
1 LITAS(LITAS) în SBD
$2.793978
1 LITAS(LITAS) în SCR
4.670226
1 LITAS(LITAS) în SRD
$13.08615
1 LITAS(LITAS) în SVC
$2.970726
1 LITAS(LITAS) în SZL
L5.897265
1 LITAS(LITAS) în TMT
m1.18965
1 LITAS(LITAS) în TND
د.ت1.0057641
1 LITAS(LITAS) în TTD
$2.301123
1 LITAS(LITAS) în UGX
Sh1,188.2904
1 LITAS(LITAS) în XAF
Fr193.0632
1 LITAS(LITAS) în XCD
$0.91773
1 LITAS(LITAS) în XOF
Fr193.0632
1 LITAS(LITAS) în XPF
Fr35.0097
1 LITAS(LITAS) în BWP
P4.571655
1 LITAS(LITAS) în BZD
$0.683199
1 LITAS(LITAS) în CVE
$32.521632
1 LITAS(LITAS) în DJF
Fr60.5022
1 LITAS(LITAS) în DOP
$21.862368
1 LITAS(LITAS) în DZD
د.ج44.42493
1 LITAS(LITAS) în FJD
$0.774972
1 LITAS(LITAS) în GNF
Fr2,955.4305
1 LITAS(LITAS) în GTQ
Q2.603634
1 LITAS(LITAS) în GYD
$71.093484
1 LITAS(LITAS) în ISK
kr42.8274

Resursă LITAS

Pentru o înțelegere mai aprofundată a LITAS, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Carte albă
Pagina web LITAS oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre LITAS

Cât valorează LITAS (LITAS) astăzi?
Prețul pe viu pentru LITAS în USD este 0.3399 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru LITAS în USD?
Prețul actual pentru LITAS la USD este $ 0.3399. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru LITAS?
Capitalizarea de piață pentru LITAS este -- USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru LITAS?
Ofertă aflată în circulație pentru LITAS este -- USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru LITAS?
LITAS a obținut un preț ATH de -- USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru LITAS?
LITAS a avut un preț ATL de -- USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru LITAS?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru LITAS este $ 152.84K USD.
Va crește LITAS în acest an?
LITAS ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru LITAS pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:58:39 (UTC+8)

Actualizări importante din industrie pentru LITAS (LITAS)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Știri populare

Cum sunt impozitate criptomonedele în România

November 6, 2025

De ce atâția oameni continuă să piardă bani în timpul unei creșteri a pieței?

October 6, 2025

Ascensiunea rețelelor Bitcoin Layer 2: Înțelegerea tehnologiei care transformă viitorul Bitcoin în 2025

October 6, 2025
Vezi mai multe

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

Calculator LITAS în USD

Sumă

LITAS
LITAS
USD
USD

1 LITAS = 0.3399 USD

Tranzacționează LITAS

LITAS/USDT
$0.3397
$0.3397$0.3397
-6.95%

Alătură-te MEXC astăzi

Comision Maker spot --, comision Taker spot --
Comision Maker contracte la termen --, comision Taker contracte la termen --

