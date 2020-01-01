Tokenomie pentru Lingo (LINGO) Descoperă informații cheie despre Lingo (LINGO), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Lingo (LINGO) LINGO tokens enable users to stake or quest to earn real-life rewards at 3,000+ brands across 80 countries, including Nike, Spotify, and Starbucks. The rewards model is powered by RWA cash flows, ensuring sustainability through bear and bull markets. Additional use cases include loyalty programs, exclusive membership perks, and gamified rewards and experiences. LINGO tokens enable users to stake or quest to earn real-life rewards at 3,000+ brands across 80 countries, including Nike, Spotify, and Starbucks. The rewards model is powered by RWA cash flows, ensuring sustainability through bear and bull markets. Additional use cases include loyalty programs, exclusive membership perks, and gamified rewards and experiences. Pagină de internet oficială: https://lingocoin.io/ Carte albă: https://bento.me/lingo Explorator de blocuri: https://solscan.io/token/GWZGj6AM4pkWxQW6bifE6JChSRf2hEQFWFkYC4REaL7H Cumpără LINGO acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Lingo (LINGO) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Lingo (LINGO), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 9.80M $ 9.80M $ 9.80M Ofertă totală: $ 486.21M $ 486.21M $ 486.21M Ofertă aflată în circulație: $ 486.21M $ 486.21M $ 486.21M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 20.15M $ 20.15M $ 20.15M Maxim dintotdeauna: $ 0.7568 $ 0.7568 $ 0.7568 Minim dintotdeauna: $ 0.020374717625526312 $ 0.020374717625526312 $ 0.020374717625526312 Preț curent: $ 0.02015 $ 0.02015 $ 0.02015 Află mai mult despre prețul tokenului Lingo (LINGO)

Tokenomie pentru Lingo (LINGO): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Lingo (LINGO) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri LINGO care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri LINGO care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru LINGO, explorează prețul în direct al tokenului LINGO!

Istoric de preț pentru Lingo (LINGO) Analiza istoricului de preț pentru LINGO ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru LINGO!

Predicție de preț pentru LINGO Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta LINGO? Pagina noastră de predicție de preț pentru LINGO combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul LINGO!

