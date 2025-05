LINGO

LINGO tokens enable users to stake or quest to earn real-life rewards at 3,000+ brands across 80 countries, including Nike, Spotify, and Starbucks. The rewards model is powered by RWA cash flows, ensuring sustainability through bear and bull markets. Additional use cases include loyalty programs, exclusive membership perks, and gamified rewards and experiences.

PozițieNo.1243

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)0.61%

Ofertă află în circulație119,893,165

Ofertă maximă1,000,000,000

Ofertă totală1,000,000,000

Rată de circulație0.1198%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna0.6091323507966424,2024-12-17

Cel mai mic preț0.04307577685202128,2025-04-07

Lanț de blocuri publicBASE

Sector

Rețele sociale

