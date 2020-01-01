Tokenomie pentru Torch of Liberty (LIBERTY) Descoperă informații cheie despre Torch of Liberty (LIBERTY), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Torch of Liberty (LIBERTY) $Liberty is a freedom-themed meme coin featuring a cartoon Statue of Liberty holding a one-dollar coin, symbolizing economic independence and personal will. Pagină de internet oficială: https://torchofliberty.global/ Explorator de blocuri: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=bnb&tab=transactions&tokenAddress=0x6ea8211a1e47dbd8b55c487c0b906ebc57b94444 Cumpără LIBERTY acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Torch of Liberty (LIBERTY) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Torch of Liberty (LIBERTY), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 37.55M $ 37.55M $ 37.55M Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 37.55M $ 37.55M $ 37.55M Maxim dintotdeauna: $ 0.14789 $ 0.14789 $ 0.14789 Minim dintotdeauna: $ 0.014208785126696658 $ 0.014208785126696658 $ 0.014208785126696658 Preț curent: $ 0.03755 $ 0.03755 $ 0.03755 Află mai mult despre prețul tokenului Torch of Liberty (LIBERTY)

Tokenomie pentru Torch of Liberty (LIBERTY): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Torch of Liberty (LIBERTY) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri LIBERTY care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri LIBERTY care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru LIBERTY, explorează prețul în direct al tokenului LIBERTY!

Cum se cumpără LIBERTY Te interesează să adaugi Torch of Liberty (LIBERTY) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru LIBERTY, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra LIBERTY pe MEXC!

Istoric de preț pentru Torch of Liberty (LIBERTY) Analiza istoricului de preț pentru LIBERTY ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru LIBERTY!

Predicție de preț pentru LIBERTY Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta LIBERTY? Pagina noastră de predicție de preț pentru LIBERTY combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul LIBERTY!

