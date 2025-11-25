Ce este KTA

Tokenomie pentru Keeta (KTA) Descoperă informații cheie despre Keeta (KTA), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Tokenomie și analiză de preț pentru Keeta (KTA) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Keeta (KTA), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 116.57M $ 116.57M $ 116.57M Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 443.08M $ 443.08M $ 443.08M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 263.10M $ 263.10M $ 263.10M Maxim dintotdeauna: $ 1.5318 $ 1.5318 $ 1.5318 Minim dintotdeauna: $ 0.08456738547527073 $ 0.08456738547527073 $ 0.08456738547527073 Preț curent: $ 0.2631 $ 0.2631 $ 0.2631 Află mai mult despre prețul tokenului Keeta (KTA) Cumpără KTA acum!

Informații despre Keeta (KTA) As a scalable and efficient solution, Keeta serves as a common ground for diverse payment networks, facilitating direct interactions across multiple blockchains. As a scalable and efficient solution, Keeta serves as a common ground for diverse payment networks, facilitating direct interactions across multiple blockchains. Pagină de internet oficială: https://keeta.com/ Carte albă: https://keeta.com/keetanet-whitepaper-20250312.pdf Explorator de blocuri: https://basescan.org/token/0xc0634090F2Fe6c6d75e61Be2b949464aBB498973

Tokenomie pentru Keeta (KTA): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Keeta (KTA) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri KTA care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri KTA care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru KTA, explorează prețul în direct al tokenului KTA!

Cum se cumpără KTA Te interesează să adaugi Keeta (KTA) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru KTA, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra KTA pe MEXC! Istoric de preț pentru Keeta (KTA) Analiza istoricului de preț pentru KTA ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru KTA! Predicție de preț pentru KTA Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta KTA? Pagina noastră de predicție de preț pentru KTA combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul KTA!

