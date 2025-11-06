BursăDEX+
Prețul în timp real pentru Keeta astăzi este 0.3241 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru KTA în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru KTA pe MEXC acum.

Pret Keeta (KTA)

Preț în timp real pentru 1 KTA în USD:

$0.3241
$0.3241$0.3241
-2.20%1D
USD
Keeta (KTA) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:57:24 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru Keeta (KTA) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0.3241
$ 0.3241$ 0.3241
Minim 24 h
$ 0.434
$ 0.434$ 0.434
Maxim 24 h

$ 0.3241
$ 0.3241$ 0.3241

$ 0.434
$ 0.434$ 0.434

$ 1.6916917214873683
$ 1.6916917214873683$ 1.6916917214873683

$ 0.08456738547527073
$ 0.08456738547527073$ 0.08456738547527073

-6.17%

-2.19%

-16.73%

-16.73%

Prețul în timp real pentru Keeta (KTA) este $ 0.3241. În ultimele 24 de ore, tokenul KTA a fost tranzacționat între un minim de $ 0.3241 și un maxim de $ 0.434, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru KTA este $ 1.6916917214873683, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.08456738547527073.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, KTA s-a modificat cu -6.17% în decursul ultimei ore, cu -2.19% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -16.73% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Keeta (KTA)

No.232

$ 141.67M
$ 141.67M$ 141.67M

$ 296.54K
$ 296.54K$ 296.54K

$ 324.10M
$ 324.10M$ 324.10M

437.12M
437.12M 437.12M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

43.71%

BASE

Capitalizarea de piață actuală pentru Keeta este $ 141.67M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 296.54K. Oferta aflată în circulație pentru KTA este 437.12M, cu o ofertă totală de 1000000000. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 324.10M.

Istoric de preț pentru Keeta (KTA) USD

Urmărește modificările de preț pentru Keeta pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ -0.007291-2.19%
30 de zile$ -0.1883-36.75%
60 de zile$ -0.7888-70.88%
90 de zile$ -0.1759-35.18%
Modificare de preț astăzi pentru Keeta

Astăzi, KTA a înregistrat o modificare de $ -0.007291 (-2.19%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru Keeta

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.1883 (-36.75%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru Keeta

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, KTA a văzut o modificare de $ -0.7888 (-70.88%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru Keeta

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.1759 (-35.18%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru Keeta (KTA)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru Keeta.

Ce este Keeta (KTA)

As a scalable and efficient solution, Keeta serves as a common ground for diverse payment networks, facilitating direct interactions across multiple blockchains.

Tokenul Keeta este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile Keeta. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru KTA pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre Keeta pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare Keeta fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru Keeta (USD)

Ce valoare va avea Keeta (KTA) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Keeta (KTA) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Keeta.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Keeta!

Tokenomie pentru Keeta (KTA)

Înțelegerea tokenomică a Keeta (KTA) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru KTA!

Cum se cumpără Keeta (KTA)

Vrei să știi cum să cumperi Keeta? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra Keeta cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

KTA în monede locale

1 Keeta(KTA) în VND
8,528.6915
1 Keeta(KTA) în AUD
A$0.499114
1 Keeta(KTA) în GBP
0.246316
1 Keeta(KTA) în EUR
0.278726
1 Keeta(KTA) în USD
$0.3241
1 Keeta(KTA) în MYR
RM1.354738
1 Keeta(KTA) în TRY
13.651092
1 Keeta(KTA) în JPY
¥49.5873
1 Keeta(KTA) în ARS
ARS$470.389017
1 Keeta(KTA) în RUB
26.303956
1 Keeta(KTA) în INR
28.731465
1 Keeta(KTA) în IDR
Rp5,401.664506
1 Keeta(KTA) în PHP
19.108936
1 Keeta(KTA) în EGP
￡E.15.326689
1 Keeta(KTA) în BRL
R$1.737176
1 Keeta(KTA) în CAD
C$0.456981
1 Keeta(KTA) în BDT
39.543441
1 Keeta(KTA) în NGN
466.328044
1 Keeta(KTA) în COP
$1,237.021639
1 Keeta(KTA) în ZAR
R.5.63934
1 Keeta(KTA) în UAH
13.631646
1 Keeta(KTA) în TZS
T.Sh.796.3137
1 Keeta(KTA) în VES
Bs72.2743
1 Keeta(KTA) în CLP
$305.6263
1 Keeta(KTA) în PKR
Rs91.603624
1 Keeta(KTA) în KZT
170.486323
1 Keeta(KTA) în THB
฿10.507322
1 Keeta(KTA) în TWD
NT$10.043859
1 Keeta(KTA) în AED
د.إ1.189447
1 Keeta(KTA) în CHF
Fr0.25928
1 Keeta(KTA) în HKD
HK$2.518257
1 Keeta(KTA) în AMD
֏123.93584
1 Keeta(KTA) în MAD
.د.م3.017371
1 Keeta(KTA) în MXN
$6.044465
1 Keeta(KTA) în SAR
ريال1.215375
1 Keeta(KTA) în ETB
Br49.746109
1 Keeta(KTA) în KES
KSh41.854274
1 Keeta(KTA) în JOD
د.أ0.2297869
1 Keeta(KTA) în PLN
1.192688
1 Keeta(KTA) în RON
лв1.42604
1 Keeta(KTA) în SEK
kr3.108119
1 Keeta(KTA) în BGN
лв0.547729
1 Keeta(KTA) în HUF
Ft108.5735
1 Keeta(KTA) în CZK
6.835269
1 Keeta(KTA) în KWD
د.ك0.0994987
1 Keeta(KTA) în ILS
1.059807
1 Keeta(KTA) în BOB
Bs2.23629
1 Keeta(KTA) în AZN
0.55097
1 Keeta(KTA) în TJS
SM2.988202
1 Keeta(KTA) în GEL
0.878311
1 Keeta(KTA) în AOA
Kz295.70884
1 Keeta(KTA) în BHD
.د.ب0.1218616
1 Keeta(KTA) în BMD
$0.3241
1 Keeta(KTA) în DKK
kr2.096927
1 Keeta(KTA) în HNL
L8.517348
1 Keeta(KTA) în MUR
14.9086
1 Keeta(KTA) în NAD
$5.629617
1 Keeta(KTA) în NOK
kr3.312302
1 Keeta(KTA) în NZD
$0.573657
1 Keeta(KTA) în PAB
B/.0.3241
1 Keeta(KTA) în PGK
K1.383907
1 Keeta(KTA) în QAR
ر.ق1.179724
1 Keeta(KTA) în RSD
дин.32.935042
1 Keeta(KTA) în UZS
soʻm3,858.332716
1 Keeta(KTA) în ALL
L27.182267
1 Keeta(KTA) în ANG
ƒ0.580139
1 Keeta(KTA) în AWG
ƒ0.58338
1 Keeta(KTA) în BBD
$0.6482
1 Keeta(KTA) în BAM
KM0.547729
1 Keeta(KTA) în BIF
Fr955.7709
1 Keeta(KTA) în BND
$0.42133
1 Keeta(KTA) în BSD
$0.3241
1 Keeta(KTA) în JMD
$51.969435
1 Keeta(KTA) în KHR
1,301.605046
1 Keeta(KTA) în KMF
Fr138.0666
1 Keeta(KTA) în LAK
7,045.652033
1 Keeta(KTA) în LKR
රු98.808367
1 Keeta(KTA) în MDL
L5.545351
1 Keeta(KTA) în MGA
Ar1,459.90845
1 Keeta(KTA) în MOP
P2.5928
1 Keeta(KTA) în MVR
4.99114
1 Keeta(KTA) în MWK
MK561.69771
1 Keeta(KTA) în MZN
MT20.726195
1 Keeta(KTA) în NPR
रु45.92497
1 Keeta(KTA) în PYG
2,298.5172
1 Keeta(KTA) în RWF
Fr470.9173
1 Keeta(KTA) în SBD
$2.664102
1 Keeta(KTA) în SCR
4.453134
1 Keeta(KTA) în SRD
$12.47785
1 Keeta(KTA) în SVC
$2.832634
1 Keeta(KTA) în SZL
L5.623135
1 Keeta(KTA) în TMT
m1.13435
1 Keeta(KTA) în TND
د.ت0.9590119
1 Keeta(KTA) în TTD
$2.194157
1 Keeta(KTA) în UGX
Sh1,133.0536
1 Keeta(KTA) în XAF
Fr184.0888
1 Keeta(KTA) în XCD
$0.87507
1 Keeta(KTA) în XOF
Fr184.0888
1 Keeta(KTA) în XPF
Fr33.3823
1 Keeta(KTA) în BWP
P4.359145
1 Keeta(KTA) în BZD
$0.651441
1 Keeta(KTA) în CVE
$31.009888
1 Keeta(KTA) în DJF
Fr57.6898
1 Keeta(KTA) în DOP
$20.846112
1 Keeta(KTA) în DZD
د.ج42.35987
1 Keeta(KTA) în FJD
$0.738948
1 Keeta(KTA) în GNF
Fr2,818.0495
1 Keeta(KTA) în GTQ
Q2.482606
1 Keeta(KTA) în GYD
$67.788756
1 Keeta(KTA) în ISK
kr40.8366

Resursă Keeta

Pentru o înțelegere mai aprofundată a Keeta, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Carte albă
Pagina web Keeta oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre Keeta

Cât valorează Keeta (KTA) astăzi?
Prețul pe viu pentru KTA în USD este 0.3241 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru KTA în USD?
Prețul actual pentru KTA la USD este $ 0.3241. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru Keeta?
Capitalizarea de piață pentru KTA este $ 141.67M USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru KTA?
Ofertă aflată în circulație pentru KTA este 437.12M USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru KTA?
KTA a obținut un preț ATH de 1.6916917214873683 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru KTA?
KTA a avut un preț ATL de 0.08456738547527073 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru KTA?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru KTA este $ 296.54K USD.
Va crește KTA în acest an?
KTA ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru KTA pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:57:24 (UTC+8)

Actualizări importante din industrie pentru Keeta (KTA)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Știri populare

Cum sunt impozitate criptomonedele în România

November 6, 2025

De ce atâția oameni continuă să piardă bani în timpul unei creșteri a pieței?

October 6, 2025

Ascensiunea rețelelor Bitcoin Layer 2: Înțelegerea tehnologiei care transformă viitorul Bitcoin în 2025

October 6, 2025
Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

Calculator KTA în USD

Sumă

KTA
KTA
USD
USD

1 KTA = 0.3241 USD

Tranzacționează KTA

KTA/USDT
$0.3241
$0.3241$0.3241
-1.99%

