Informații despre Kryll (KRL) Kryll³ is a comprehensive platform that leverages AI technologies to provide crypto investors with insights and tools for navigating crypto finance. Unleashed AI assistant "Agent K" to act as your web3 sidekick personalizing guidance to optimize digital asset portfolios and ease crypto DYORs Kryll³ is a comprehensive platform that leverages AI technologies to provide crypto investors with insights and tools for navigating crypto finance. Unleashed AI assistant "Agent K" to act as your web3 sidekick personalizing guidance to optimize digital asset portfolios and ease crypto DYORs Pagină de internet oficială: https://kryll.io/ Carte albă: https://www.kryll.io/whitepaper/ Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x464eBE77c293E473B48cFe96dDCf88fcF7bFDAC0 Cumpără KRL acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Kryll (KRL) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Kryll (KRL), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 11.93M $ 11.93M $ 11.93M Ofertă totală: $ 49.42M $ 49.42M $ 49.42M Ofertă aflată în circulație: $ 39.90M $ 39.90M $ 39.90M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 14.78M $ 14.78M $ 14.78M Maxim dintotdeauna: $ 0.96 $ 0.96 $ 0.96 Minim dintotdeauna: $ 0.0214475563255 $ 0.0214475563255 $ 0.0214475563255 Preț curent: $ 0.299 $ 0.299 $ 0.299 Află mai mult despre prețul tokenului Kryll (KRL)

Tokenomie pentru Kryll (KRL): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Kryll (KRL) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri KRL care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri KRL care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru KRL, explorează prețul în direct al tokenului KRL!

