Kryll³ is a comprehensive platform that leverages AI technologies to provide crypto investors with insights and tools for navigating crypto finance. Unleashed AI assistant "Agent K" to act as your web3 sidekick personalizing guidance to optimize digital asset portfolios and ease crypto DYORs

PozițieNo.989

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)0.60%

Ofertă află în circulație39,737,368.60137464

Ofertă maximă49,417,348

Ofertă totală49,417,348

Rată de circulație0.8041%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna4.756550465025624,2021-11-06

Cel mai mic preț0.0214475563255,2018-12-11

Lanț de blocuri publicETH

