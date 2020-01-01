Tokenomie pentru Keep3rV1 (KP3R) Descoperă informații cheie despre Keep3rV1 (KP3R), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Keep3rV1 (KP3R) Keep3r Network is a decentralized keeper network for projects that need external devops and for external teams to find keeper jobs. The scope of Keep3r network is not to manage these jobs themselves, but to allow contracts to register as jobs for keepers, and keepers to register themselves as available to perform jobs. Keep3r Network is a decentralized keeper network for projects that need external devops and for external teams to find keeper jobs. The scope of Keep3r network is not to manage these jobs themselves, but to allow contracts to register as jobs for keepers, and keepers to register themselves as available to perform jobs. Pagină de internet oficială: https://keep3r.network/ Carte albă: https://docs.keep3r.network/ Explorator de blocuri: https://solscan.io/token/3a2VW9t5N6p4baMW3M6yLH1UJ9imMt7VsyUk6ouXPVLq Cumpără KP3R acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Keep3rV1 (KP3R) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Keep3rV1 (KP3R), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.81M $ 1.81M $ 1.81M Ofertă totală: $ 425.18K $ 425.18K $ 425.18K Ofertă aflată în circulație: $ 425.18K $ 425.18K $ 425.18K FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.81M $ 1.81M $ 1.81M Maxim dintotdeauna: $ 2,063.04 $ 2,063.04 $ 2,063.04 Minim dintotdeauna: $ 4.047328345227715 $ 4.047328345227715 $ 4.047328345227715 Preț curent: $ 4.257 $ 4.257 $ 4.257 Află mai mult despre prețul tokenului Keep3rV1 (KP3R)

Tokenomie pentru Keep3rV1 (KP3R): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Keep3rV1 (KP3R) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri KP3R care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri KP3R care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru KP3R, explorează prețul în direct al tokenului KP3R!

Cum se cumpără KP3R Te interesează să adaugi Keep3rV1 (KP3R) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru KP3R, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra KP3R pe MEXC!

Istoric de preț pentru Keep3rV1 (KP3R) Analiza istoricului de preț pentru KP3R ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru KP3R!

Predicție de preț pentru KP3R Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta KP3R? Pagina noastră de predicție de preț pentru KP3R combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul KP3R!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!