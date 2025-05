KP3R

Keep3r Network is a decentralized keeper network for projects that need external devops and for external teams to find keeper jobs. The scope of Keep3r network is not to manage these jobs themselves, but to allow contracts to register as jobs for keepers, and keepers to register themselves as available to perform jobs.

NumeKP3R

PozițieNo.1545

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)54.18%

Ofertă află în circulație425,178

Ofertă maximă0

Ofertă totală425,178

Rată de circulație%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna2056.096236418172,2021-11-13

Cel mai mic preț5.319300736605277,2025-04-09

Lanț de blocuri publicETH

Sector

Rețele sociale

