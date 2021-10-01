Tokenomie pentru Klever (KLV) Descoperă informații cheie despre Klever (KLV), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Klever (KLV) Klever (KLV) is a crypto wallet ecosystem serving over 2.5 million total users and 140k daily active users worldwide with Klever App, Klever Swap and Klever OS. Klever's emerging platforms Klever Blockchain, Klever Exchange and Klever Bank are set to launch this year, all powered by the utility token KLV. KLV serves as the fuel for the entire Klever ecosystem, and ensures reduced Klever Swap fees. KLV Staking allows users to earn a passive income, with 72% of all KLV in circulation currently frozen and staked by Klever users. Pagină de internet oficială: https://klever.io/en Carte albă: https://klever.finance/wp-content/uploads/2021/10/Klever-Exchange-Whitepaper-v.1.0.pdf Explorator de blocuri: https://tronscan.io/#/token20/TVj7RNVHy6thbM7BWdSe9G6gXwKhjhdNZS

Tokenomie și analiză de preț pentru Klever (KLV) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Klever (KLV), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: -- -- -- Ofertă totală: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ofertă aflată în circulație: -- -- -- FDV (Fully Diluted Valuation): $ 24.79M $ 24.79M $ 24.79M Maxim dintotdeauna: $ 0.134 $ 0.134 $ 0.134 Minim dintotdeauna: -- -- -- Preț curent: $ 0.002479 $ 0.002479 $ 0.002479 Află mai mult despre prețul tokenului Klever (KLV)

Tokenomie pentru Klever (KLV): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Klever (KLV) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri KLV care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri KLV care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru KLV, explorează prețul în direct al tokenului KLV!

Cum se cumpără KLV Te interesează să adaugi Klever (KLV) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru KLV, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra KLV pe MEXC!

Istoric de preț pentru Klever (KLV) Analiza istoricului de preț pentru KLV ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru KLV!

Predicție de preț pentru KLV Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta KLV? Pagina noastră de predicție de preț pentru KLV combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul KLV!

