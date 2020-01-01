Tokenomie pentru Karlsen (KLS) Descoperă informații cheie despre Karlsen (KLS), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Karlsen (KLS) The Karlsen project is based on the kaspa blockchain and introduces a GPU-centric fork as a solution to the dominance of ASIC mining farms, aiming to empower small-scale miners and enhance decentralization. We focus on bridging the gap between blockchain technology, decentralized finance and the real world of payment systems and traditional finance Pagină de internet oficială: https://www.karlsencoin.com Carte albă: https://karlsencoin.com/docs/karlsen-whitepaper-v1.0.1.pdf Explorator de blocuri: https://explorer.karlsencoin.com Cumpără KLS acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Karlsen (KLS) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Karlsen (KLS), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 485.19K $ 485.19K $ 485.19K Ofertă totală: $ 2.35B $ 2.35B $ 2.35B Ofertă aflată în circulație: $ 2.35B $ 2.35B $ 2.35B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.03M $ 1.03M $ 1.03M Maxim dintotdeauna: $ 0.02846 $ 0.02846 $ 0.02846 Minim dintotdeauna: $ 0.000141080496819857 $ 0.000141080496819857 $ 0.000141080496819857 Preț curent: $ 0.0002067 $ 0.0002067 $ 0.0002067 Află mai mult despre prețul tokenului Karlsen (KLS)

Tokenomie pentru Karlsen (KLS): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Karlsen (KLS) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri KLS care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri KLS care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru KLS, explorează prețul în direct al tokenului KLS!

Cum se cumpără KLS Te interesează să adaugi Karlsen (KLS) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru KLS, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra KLS pe MEXC!

Istoric de preț pentru Karlsen (KLS) Analiza istoricului de preț pentru KLS ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru KLS!

Predicție de preț pentru KLS Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta KLS? Pagina noastră de predicție de preț pentru KLS combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul KLS!

