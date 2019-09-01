Tokenomie pentru Kaia (KAIA) Descoperă informații cheie despre Kaia (KAIA), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Kaia (KAIA) Kakao's global public blockchain project Klaytn is an enterprise-grade, service-centric platform that brings user-friendly blockchain experience to millions. It combines the best features of both public blockchains (decentralized data & control, distributed governance) and private blockchains (low latency, high scalability) via an efficient 'hybrid' design. Klaytn is secured by participation from numerous highly-reputable brands around the globe, working together to create a reliable business platform atop a robust system of decentralized trust. Klaytn enables businesses and entrepreneurs today to capture value using blockchain technology. Klaytn is the future, designed by Ground X. Pagină de internet oficială: https://www.kaia.io/ Carte albă: https://docs.kaia.io/kaiatech/kaia-white-paper/ Explorator de blocuri: https://www.kaiascan.io/

Tokenomie și analiză de preț pentru Kaia (KAIA) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Kaia (KAIA), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 927.78M $ 927.78M $ 927.78M Ofertă totală: $ 6.13B $ 6.13B $ 6.13B Ofertă aflată în circulație: $ 6.13B $ 6.13B $ 6.13B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 927.78M $ 927.78M $ 927.78M Maxim dintotdeauna: $ 4.48 $ 4.48 $ 4.48 Minim dintotdeauna: $ 0.09078462555226548 $ 0.09078462555226548 $ 0.09078462555226548 Preț curent: $ 0.1514 $ 0.1514 $ 0.1514 Află mai mult despre prețul tokenului Kaia (KAIA)

Tokenomie pentru Kaia (KAIA): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Kaia (KAIA) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri KAIA care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri KAIA care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru KAIA, explorează prețul în direct al tokenului KAIA!

Cum se cumpără KAIA Te interesează să adaugi Kaia (KAIA) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru KAIA, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra KAIA pe MEXC!

Istoric de preț pentru Kaia (KAIA) Analiza istoricului de preț pentru KAIA ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru KAIA!

Predicție de preț pentru KAIA Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta KAIA? Pagina noastră de predicție de preț pentru KAIA combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul KAIA!

