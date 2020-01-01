Tokenomie pentru IX Token (IXT) Descoperă informații cheie despre IX Token (IXT), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre IX Token (IXT) PLANET IX is a blockchain-based strategy and trading game with a virtual copy of our planet as its playing field. PLANET IX is a blockchain-based strategy and trading game with a virtual copy of our planet as its playing field. Pagină de internet oficială: https://www.planetix.com/ Carte albă: https://whitepaper.planetix.com/ Explorator de blocuri: https://polygonscan.com/token/0xe06bd4f5aac8d0aa337d13ec88db6defc6eaeefe Cumpără IXT acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru IX Token (IXT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru IX Token (IXT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 17.59M $ 17.59M $ 17.59M Ofertă totală: $ 153.26M $ 153.26M $ 153.26M Ofertă aflată în circulație: $ 131.44M $ 131.44M $ 131.44M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 20.51M $ 20.51M $ 20.51M Maxim dintotdeauna: $ 0.9778 $ 0.9778 $ 0.9778 Minim dintotdeauna: $ 0.03588393033343515 $ 0.03588393033343515 $ 0.03588393033343515 Preț curent: $ 0.13385 $ 0.13385 $ 0.13385 Află mai mult despre prețul tokenului IX Token (IXT)

Tokenomie pentru IX Token (IXT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru IX Token (IXT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri IXT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri IXT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru IXT, explorează prețul în direct al tokenului IXT!

Cum se cumpără IXT Te interesează să adaugi IX Token (IXT) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru IXT, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra IXT pe MEXC!

Istoric de preț pentru IX Token (IXT) Analiza istoricului de preț pentru IXT ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru IXT!

Predicție de preț pentru IXT Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta IXT? Pagina noastră de predicție de preț pentru IXT combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul IXT!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!