Tokenomie pentru IoTeX Network (IOTX) Descoperă informații cheie despre IoTeX Network (IOTX), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre IoTeX Network (IOTX) IoTeX began the journey in 2017 to build the Internet of Trusted Things, where all physical and virtual “things” — humans, machines, businesses, and dApps — can efficiently exchange information and value at the global scale. Backed by a global team of research scientists and top engineers, IoTeX combines auto-scalable blockchain, trusted hardware and edge computing to realize the full potential of IoT. Some of the key innovations of IoTeX Network are: blockchain-in-blockchain architecture for heterogeneous computing, fast and robust Roll-DPoS consensus and lightweight privacy-preserving computation. IoTeX began the journey in 2017 to build the Internet of Trusted Things, where all physical and virtual “things” — humans, machines, businesses, and dApps — can efficiently exchange information and value at the global scale. Backed by a global team of research scientists and top engineers, IoTeX combines auto-scalable blockchain, trusted hardware and edge computing to realize the full potential of IoT. Some of the key innovations of IoTeX Network are: blockchain-in-blockchain architecture for heterogeneous computing, fast and robust Roll-DPoS consensus and lightweight privacy-preserving computation. Pagină de internet oficială: https://www.iotex.io/ Carte albă: https://iotex.io/2.0 Explorator de blocuri: https://iotexscan.io/ Cumpără IOTX acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru IoTeX Network (IOTX) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru IoTeX Network (IOTX), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 228.20M $ 228.20M $ 228.20M Ofertă totală: $ 9.44B $ 9.44B $ 9.44B Ofertă aflată în circulație: $ 9.44B $ 9.44B $ 9.44B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 241.70M $ 241.70M $ 241.70M Maxim dintotdeauna: $ 0.262048 $ 0.262048 $ 0.262048 Minim dintotdeauna: $ 0.00123909173461 $ 0.00123909173461 $ 0.00123909173461 Preț curent: $ 0.02417 $ 0.02417 $ 0.02417 Află mai mult despre prețul tokenului IoTeX Network (IOTX)

Tokenomie pentru IoTeX Network (IOTX): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru IoTeX Network (IOTX) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri IOTX care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri IOTX care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru IOTX, explorează prețul în direct al tokenului IOTX!

Cum se cumpără IOTX Te interesează să adaugi IoTeX Network (IOTX) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru IOTX, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra IOTX pe MEXC!

Istoric de preț pentru IoTeX Network (IOTX) Analiza istoricului de preț pentru IOTX ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru IOTX!

Predicție de preț pentru IOTX Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta IOTX? Pagina noastră de predicție de preț pentru IOTX combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul IOTX!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!