Informații despre Indigo Protocol (INDY) Indigo Protocol is a synthetics protocol for on-chain price exposure to digital and real-world assets, built on Cardano. Indigo Protocol is a synthetics protocol for on-chain price exposure to digital and real-world assets, built on Cardano. Pagină de internet oficială: https://indigoprotocol.io/ Carte albă: https://indigoprotocol.io/paper Explorator de blocuri: https://cardanoscan.io/token/533bb94a8850ee3ccbe483106489399112b74c905342cb1792a797a0494e4459

Tokenomie și analiză de preț pentru Indigo Protocol (INDY) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Indigo Protocol (INDY), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 18.13M $ 18.13M $ 18.13M Ofertă totală: $ 35.00M $ 35.00M $ 35.00M Ofertă aflată în circulație: $ 16.05M $ 16.05M $ 16.05M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 39.53M $ 39.53M $ 39.53M Maxim dintotdeauna: $ 3.49 $ 3.49 $ 3.49 Minim dintotdeauna: $ 0.25998980053675613 $ 0.25998980053675613 $ 0.25998980053675613 Preț curent: $ 1.1294 $ 1.1294 $ 1.1294 Află mai mult despre prețul tokenului Indigo Protocol (INDY)

Tokenomie pentru Indigo Protocol (INDY): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Indigo Protocol (INDY) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri INDY care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri INDY care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru INDY, explorează prețul în direct al tokenului INDY!

Istoric de preț pentru Indigo Protocol (INDY) Analiza istoricului de preț pentru INDY ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice.

