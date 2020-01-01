Tokenomie pentru Immutable X (IMX) Descoperă informații cheie despre Immutable X (IMX), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Immutable X (IMX) Immutable X is the first layer two (L2) scaling solution for non-fungible tokens (NFTs) on Ethereum, with instant trading, massive scalability and zero gas fees for minting and trading, all without compromising user or asset security. Immutable X is the most technically advanced solution for NFT scaling ever built, developed with StarkWare's powerful STARK prover and rollup technology. The IMX token is the native ERC20 utility token of the Immutable X protocol, which users can earn by conducting pro-network activities such as trading, and which can be used to pay fees, perform governance or stake on the protocol. Pagină de internet oficială: https://www.immutable.com/ Carte albă: https://support.immutable.com/hc/en-us/articles/4405227590799 Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0xf57e7e7c23978c3caec3c3548e3d615c346e79ff Cumpără IMX acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Immutable X (IMX) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Immutable X (IMX), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.37B $ 1.37B $ 1.37B Ofertă totală: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Ofertă aflată în circulație: $ 1.94B $ 1.94B $ 1.94B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.41B $ 1.41B $ 1.41B Maxim dintotdeauna: $ 9.4987 $ 9.4987 $ 9.4987 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.7051 $ 0.7051 $ 0.7051 Află mai mult despre prețul tokenului Immutable X (IMX)

Tokenomie pentru Immutable X (IMX): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Immutable X (IMX) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri IMX care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri IMX care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru IMX, explorează prețul în direct al tokenului IMX!

Cum se cumpără IMX Te interesează să adaugi Immutable X (IMX) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru IMX, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra IMX pe MEXC!

Istoric de preț pentru Immutable X (IMX) Analiza istoricului de preț pentru IMX ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru IMX!

Predicție de preț pentru IMX Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta IMX? Pagina noastră de predicție de preț pentru IMX combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul IMX!

