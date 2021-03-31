Tokenomie pentru Illuvium (ILV) Descoperă informații cheie despre Illuvium (ILV), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Illuvium (ILV) Illuvium is a decentralized, NFT collection and auto battler game built on the Ethereum network. Integrated with the hyper-scalable immutable-X layer-two solution, players of Illuvium gain access to zero gas fees for minting or exchanging assets, as well as sub-second transaction times, all with user-maintained custody. Pagină de internet oficială: https://illuvium.io/ Carte albă: https://docs.illuvium.io/illuvium-whitepaper Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x767fe9edc9e0df98e07454847909b5e959d7ca0e

Tokenomie și analiză de preț pentru Illuvium (ILV) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Illuvium (ILV), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 82.57M $ 82.57M $ 82.57M Ofertă totală: $ 9.08M $ 9.08M $ 9.08M Ofertă aflată în circulație: $ 6.57M $ 6.57M $ 6.57M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 114.14M $ 114.14M $ 114.14M Maxim dintotdeauna: $ 1,924.017 $ 1,924.017 $ 1,924.017 Minim dintotdeauna: $ 9.1222981250739 $ 9.1222981250739 $ 9.1222981250739 Preț curent: $ 12.576 $ 12.576 $ 12.576 Află mai mult despre prețul tokenului Illuvium (ILV)

Tokenomie pentru Illuvium (ILV): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Illuvium (ILV) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ILV care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ILV care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru ILV, explorează prețul în direct al tokenului ILV!

Cum se cumpără ILV Te interesează să adaugi Illuvium (ILV) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru ILV, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra ILV pe MEXC!

Istoric de preț pentru Illuvium (ILV) Analiza istoricului de preț pentru ILV ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru ILV!

Predicție de preț pentru ILV Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta ILV? Pagina noastră de predicție de preț pentru ILV combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul ILV!

