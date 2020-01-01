Tokenomie pentru SPACE ID (ID) Descoperă informații cheie despre SPACE ID (ID), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre SPACE ID (ID) SPACE ID is building a universal name service network with a one-stop identity platform to discover, register, trade, and manage Web3 domains. It also includes a Web3 Name SDK & API for developers across blockchains and provides a multi-chain name service for everyone to easily build and create a Web3 identity. Pagină de internet oficială: https://space.id Carte albă: https://docs.space.id Explorator de blocuri: https://bscscan.com/token/0x2dff88a56767223a5529ea5960da7a3f5f766406 Cumpără ID acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru SPACE ID (ID) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru SPACE ID (ID), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 170.28M $ 170.28M $ 170.28M Ofertă totală: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Ofertă aflată în circulație: $ 1.19B $ 1.19B $ 1.19B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 287.20M $ 287.20M $ 287.20M Maxim dintotdeauna: $ 1.8377 $ 1.8377 $ 1.8377 Minim dintotdeauna: $ 0.1348710561542328 $ 0.1348710561542328 $ 0.1348710561542328 Preț curent: $ 0.1436 $ 0.1436 $ 0.1436 Află mai mult despre prețul tokenului SPACE ID (ID)

Tokenomie pentru SPACE ID (ID): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru SPACE ID (ID) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ID care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ID care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru ID, explorează prețul în direct al tokenului ID!

Cum se cumpără ID Te interesează să adaugi SPACE ID (ID) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru ID, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra ID pe MEXC!

Istoric de preț pentru SPACE ID (ID) Analiza istoricului de preț pentru ID ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru ID!

Predicție de preț pentru ID Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta ID? Pagina noastră de predicție de preț pentru ID combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul ID!

