ID

SPACE ID is building a universal name service network with a one-stop identity platform to discover, register, trade, and manage Web3 domains. It also includes a Web3 Name SDK & API for developers across blockchains and provides a multi-chain name service for everyone to easily build and create a Web3 identity.

NumeID

PozițieNo.241

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)2.21%

Ofertă află în circulație1,015,167,312.4004356

Ofertă maximă2,000,000,000

Ofertă totală1,995,195,090.733769

Rată de circulație0.5075%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna1.829245193291274,2024-03-17

Cel mai mic preț0.15071301545584262,2025-04-07

Lanț de blocuri publicETH

IntroducereSPACE ID is building a universal name service network with a one-stop identity platform to discover, register, trade, and manage Web3 domains. It also includes a Web3 Name SDK & API for developers across blockchains and provides a multi-chain name service for everyone to easily build and create a Web3 identity.

Sector

Rețele sociale

etfindex:mc_etfindex_sourceDeclarație de declinare a responsabilității: Datele sunt furnizate de cmc și nu trebuie considerate drept consultanță pentru investiții.